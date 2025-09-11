Darum zeigt Lorenz Büffel seine Kinder nicht in TV-Doku

Mit „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“ haben Ballermann-Star Lorenz Büffel und seine Frau Emily Gierten eine eigene Sendung bei Kabel eins. Das Paar erklärt, weshalb die Kinder in der TV-Doku dabei sind – aber die Gesichter zensiert sind.

Lorenz Büffel ist einer der gefragtesten Ballermann-Stars und tritt seit knapp 20 Jahren im Megapark auf Mallorca auf. Der „Büffelmann“, wie er auch genannt wird, sorgt in dem Party-Komplex immer für eine gigantische Stimmung. Lorenz Büffel ist aber auch ein absoluter Familienmensch.

Ein Kamerateam hat den Megapark-Star sowie seine Familie für die Doku „Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer“ begleitet. „Wir waren total aufgeregt und aus dem Häuschen, als wir die Anfrage bekommen haben. Wir konnten das am Anfang gar nicht realisieren. Denn wir sind ja ’nur‘ die Büffels und fragten uns, warum die eine ganze Sendung mit uns füllen wollen“, sagt Emily Gierten im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Die Kinder werden in der TV-Doku zensiert. Und die Frau von Lorenz Büffel erklärt auch die Gründe: „Wir mussten erstmal in uns gehen, ob wir das mit der Privatsphäre unserer Kinder vereinbaren können. Denn das Kamerateam war natürlich nah an unserem Leben dran. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut unter einen Hut bekommen und das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Privatsphäre der Kinder soll geschützt werden

Lorenz Büffel meint: Die Kinder gehören dazu, aber gleichzeitig soll die Privatsphäre geschützt werden. „Es wird natürlich immer Leute geben, die sagen ‚Warum nehmt ihr die Kinder mit rein‘. Die Kinder sind unser wichtigstes Gut, was wir haben und bauen alles für sie auf. Wir wollen den Kindern in dieser verrückten Welt eine Zukunft bieten, was schon schwer genug wird. Wir haben sie mit auf die Reise genommen, wir sind Familienmenschen und wuppen das alles zusammen. Aber sie werden, bis sie selbst entscheiden, was sie wollen, nicht im Fernsehen gezeigt“, sagt der Ballermann-Star zu KUKKSI Mallorca.

„Die Gesichter unserer Kinder sind unser kleines Geheimnis“

Emily Gierten fügt hinzu: „Die Gesichter unserer Kinder sind unser kleines Geheimnis. Es wäre aber unauthentisch gewesen, wenn sie nicht dabei gewesen wären, weil unser Leben größtenteils aus unseren Kindern besteht. Die Kinder sind das Wichtigste, was wir haben – deshalb mussten sie dabei sein.“

Darum geht es in der TV-Doku „Die Büffels“

„Die Büffels“ sind die wohl mit Abstand sympathischste, verrückteste und lebendigste Familie auf diesem Planeten. Lorenz Büffel zündet mit goldenen Hörnern und kurzen Shorts die Partybühnen Mallorcas an. Die Serie zeigt den ausgewanderten Stimmungssänger hautnah und privat – zwischen Kinderzimmer, Ballermann und Aufbau einer zweiten Existenz: dem „Büffelmann 6“. Einer Party-Location, in der man sogar heiraten kann!

