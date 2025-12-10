Mia Julia ist Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin

Mia Julia ist die Ballermann-Queen auf Mallorca. Die Partykönigin wechselte in diesem Jahr in den Megapark. Doch nicht nur mit ihrer Stimme ist die Künstlerin sehr erfolgreich.

Mia Julia Deutschlands erfolgreichste Erotik-Creatorin des Jahres 2025, wie das Ranking von „BestFans“ ergab. Gemessen wird das an den Jahreseinnahmen. Laut der „Bild“-Zeitung soll Mia Julia pro Auftritt einen fünfstelligen Bereich bekommen.

„Für mich ist das nicht einfach ein Titel, sondern ein Ritterschlag für meinen Lifestyle“

Demnach liegt sie vor der ehemaligen „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Anne Wünsche, welche sich Silber sicherte. „Für mich ist das nicht einfach ein Titel, sondern ein Ritterschlag für meinen Lifestyle“, sagt Mia Julia in einem „BestFans“-Interview. Die Lebensweise sei ihr „Mittelfinger an alle, die Frauen kleinhalten wollen“.

Sexualität und Erotik spielt für Mia Julia in ihrem Leben eine große Rolle. Das macht die Künstlerin auch in einem KUKKSI-Interview deutlich, wo sie offen über ihre Swinger-Ehe spricht: „Peter und ich sind seit fast 20 Jahren zusammen. Nach einer gewissen Zeit haben wir das Swingen für uns entdeckt. Wir hatten damals eine Swinger-Reportage gesehen und dann ging es darum, ob der andere das schon mal gemacht hat.“ Die beiden haben darüber gesprochen und entdeckten dann die Swinger-Welt für sich. „Fremdgehen ist für mich ein No-Go. Dann hatte er jedoch gemeint ‚Wenn ich zuschaue, ist es nicht fremdgehen‘. Wenn der andere Bescheid weiß, werden keine Herzen gebrochen und ist kein Seitensprung – im Idealfall macht man es auch zusammen. Und so ging es dann los“, erklärte die Künstlerin.

Beruflich könnte es für die Ballermann-Künstlerin kaum besser laufen, denn sie legte eine Rekord-Saison im Megapark auf Mallorca hin und hatte auch zahlreiche Auftritte in Deutschland – aber auch privat standen zuletzt einige Neuerungen an. Denn Mia Julia ist zusammen mit ihrem Partner Peter in den bayerischen Alpenraum gezogen. „Wir sind zurück in unserer Heimat und haben einen Kraftort gefunden. Wir lieben die Berge, im Winter Skifahren und die Ruhe“, so Mia Julia in einem Interview mit der „Bild“.