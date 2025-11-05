Konzert, Playboy, NDR-Doku & DSDS-Jurorin – Es war DAS Jahr für Malle-Star Isi Glück

Isi Glück ist am Ballermann kaum wegzudenken. Die Sängerin sorgt für Partystimmung auf der Balearen-Insel und mit Hits wie „Oberteil“ oder „Delfin“ für Ohrwurm-Garantie. Doch neben ihren Auftritten hatte die Künstlerin noch viele weitere Projekte in den vergangenen Monaten umgesetzt – es dürfte bisher das erfolgreichste Jahr von Isi Glück gewesen sein.

Seit 2017 tritt Isi Glück im Megapark auf Mallorca auf und sorgt für Partystimmung auf dem höchsten Level in der Location. Bei den Auftritten der Sängerin ist der Party-Komplex bis unters Dach gefüllt. Daneben tritt die Künstlerin auch noch in Deutschland auf. In diesem Jahr kamen noch weitere Projekte hinzu – Isi Glück hat damit den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere erreicht.

Auftritte ohne Ende im Megapark

Isi Glück ist im Megapark auf Mallorca nicht wegzudenken und einer der erfolgreichsten Künstlerinnen in dem Party-Komplex. „Es war eine tolle Saison mit vielen schönen Momenten. Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass circa die Hälfte meiner Auftritte oben und die andere Hälfte unten im Megapark stattgefunden haben. Ich liebe die Abwechslung!“, so die Sängerin zu KUKKSI Mallorca.

Isi Glück zog sich für den Playboy aus

In diesem Jahr zog sich Isi Glück für den Playboy aus. „Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind. Man muss nicht immer laut sein, um stark zu wirken. Man kann auch leise sein, dafür muss man sich nicht klein machen“, sagte die Künstlerin zu ihrer Fotostrecke.

Die Sängerin wird DSDS-Jurorin

Isi Glück wird in den kommenden Monaten viel Präsenz im TV haben. Denn die Sängerin sitzt neben Dieter Bohlen und Bushido in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Im Interview mit KUKKSI Mallorca verriet die Frau von Carlos Lucio, wie sie an den DSDS-Job gekommen ist: „Ungefähr im März kam ein Anruf. Es war nicht so, dass man gesagt hat, dass ich in der Jury bin. Sondern man wurde zuerst zu einem Gespräch eingeladen. Man musste sich vorstellen und schauen, ob die Chemie passt. Von meiner Seite aus musste ich überhaupt nicht lange überlegen, da es ein Jackpot und ein absoluter Ritterschlag ist, in der DSDS-Jury zu sitzen und den Partyschlager in eine solch große Sendung zu bringen. Es war ein absolut krasser Moment.“

NDR-Doku über Isi Glück

„Deutschland sucht den Superstar“ bleibt nicht der einzige TV-Auftritt für Isi Glück. Denn der NDR widmete der Sängerin in diesem Jahr eine ganze Doku. Der Film „Isi Glück – Reich durch Ballermann-Musik“ zeigt, wie sich die Künstlerin in der männerdominierten Szene durchgesetzt hat. Die Doku beleuchtete ihre harte Arbeit, den steinigen Start am Ballermann und ihre größten musikalischen Erfolge.

Nach der Megapark-Saison folgt das erste eigene Konzert

Einer der Highlights für Isi Glück folgt nach der Megapark-Saison: Die Sängerin hat am 7. November 2025 ihr erstes eigenes Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund, KUKKSI wird vor Ort berichten. Vor zehntausenden Menschen gibt sie dort ihre Hits zum Besten und zündet ein absolutes Partyfeuerwerk.

Debütalbum „Alles Isi“ landete auf dem ersten Platz der Charts

Ihr Debütalbum „Alles Isi“ landete auf Platz eins der Hitparade. „Ein Triumph und absoluter Karrierehöhepunkt für mich“, schrieb die Partysängerin damals bei Instagram. Der Erfolg des Albums ist auch einer ihre persönlichen Höhepunkte in diesem Jahr. „Ein besonderer Moment dieses Jahr war, als mein Debütalbum auf Platz 1. gelandet ist! Diese Freude darüber, mit meinem Team und auch den Fans zu teilen hat mir eine Gänsehaut bereitet!“, sagt die Sängerin im Interview mit KUKKSI Mallorca.