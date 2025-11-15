Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    KUKKSI Mallorca

    50 Prozent Aufschlag: Mallorca verteuert Busfahren nur für Touristen

    gepostet am

    Bus auf Mallorca
    iStock / Neme Jimenez

    Für Busfahrten auf Mallorca müssen Touristen bald deutlich mehr bezahlen. Beim öffentlichen Nahverkehr gibt es einen Aufschlag von 50 Prozent. Einheimische können Busse und Metro dagegen weiterhin kostenlos benutzen. 

    Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr werden auf Mallorca ab 2026 deutlich teurer – aber nur für Touristen. Die Stadtverwaltung von Palma hebt den Preis für ein Busticket im städtischen Verkehr von zwei auf drei Euro an – das sei ein Aufschlag von 50 Prozent. Neben Touristen sind auch Zweithausbesitzer betroffen. Für Einwohner, welche auf der Balearen-Insel gemeldet sind, bleibt der Nahverkehr weiterhin kostenlos.

    Touristen müssen ab 2026 deutlich mehr bezahlen

    Die städtische Verkehrsgesellschaft EMT (Empresa Municipal de Transportes) begründet die Preissteigerung damit, dass die Betriebskosten seit 2019 um fast 44 Prozent gestiegen seien, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Der Preis für den Einzelfahrschein wurde zudem seit 2020 nicht mehr erhöht – „trotz des erheblichen Anstiegs der operativen Kosten.“

    Nordkorea
    Touristen sind nie allein: So funktionieren Reisen nach Nordkorea

    An die Entwicklung der tatsächlichen Kosten müssen die Fahrpreise angepasst werden. Denn nur so sei das Angebot überhaupt finanzierbar. Laut EMT ist der öffentliche Nahverkehr in Palma „strukturell defizitär“.

    Auch der Beschluss, dass Residenten weiterhin gratis fahren, und die Umstellung auf neue Einheitskarte Tarjeta Única spielen eine Rolle. Das Angebot soll deutlich ausgeweitet werden – und sei demnach mit höheren Kosten verbunden. EMT ist für den Nahverkehr in Palma und der Region zuständig. 2024 wurden mehr als 60 Millionen Menschen auf 40 Linien transportiert.

    In this article:

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023