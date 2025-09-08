Lorenz Büffel: Das plant die Ballermann-Ikone zu seinem 20-jährigen Jubiläum!

Lorenz Büffel ist einer der bekanntesten Ballermann-Stars und sorgt wöchentlich im Megapark auf Mallorca für eine Mega-Stimmung. Im kommenden Jahr feiert der Musiker sein 20-jähriges Jubiläum – und dafür hat er sich etwas Besonderes ausgedacht.

Noch läuft die Jubiläumssaison im Megapark. Der Party-Komplex feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und zählt zum größten Partytempel an der Playa de Palma auf Mallorca. Einer, welcher fast seit Beginn dabei ist, ist Lorenz Büffel. Und die Jubiläumssaison hätte für den Ballermann-Star kaum besser laufen können.

„Der Megapark ist eines der größten Partyzentralen in Europa“

„Es war die krasseste Saison, weil wir von Anfang April bis jetzt immer voll waren. Ich hatte Auftritte um 12, 14, 17, 20.30 Uhr oder sogar 1 Uhr nachts – beim Büffelmann war einfach immer alles voll und eine geile Stimmung. 25 Jahre Arbeit haben sich in dem Partytempel gelohnt. Es ist ein Epizentrum hier. Der Megapark ist eines der größten Partyzentralen in Europa, die es gibt. Es wird ja auch alles an Musikrichtungen bedient – von Party bis hin zu Rock oder Volksmusik. Deswegen bin ich glücklich, 20 Jahre ein Teil davon zu sein“, sagt Lorenz Büffel im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Das plant der Ballermann-Star zu seinem Jubiläum

Nicht nur der Megapark, sondern auch Lorenz Büffel selbst feiert im kommenden Jahr ein großes Jubiläum. Denn seit 20 Jahren steht der Ballermann-Star auf der Bühne – und das soll groß gefeiert werden. Der Sänger plant eine riesige Jubiläumssause in Köln. „Am 7. März organisiere ich mit meiner Frau Emily ein Jubiläum zu 20 Jahre Lorenz Büffel und 10 Jahre zum Hit ‚Johnny Däpp‘, der mir sehr verholfen hat, auf dieser Bühne stehen zu dürfen. Das Jubiläum wird in Köln gefeiert – das ist auch schon ausverkauft. Es werden viele Wegbegleiter eingeladen“, sagt der Ballermann-Star.

Lorenz Büffel hat dem Megapark viel zu verdanken

Und dann wird der Interpret, welcher derzeit auch eine eigene Doku-Soap auf Kabeleins hat, ganz emotional: „Es wird ein emotionaler Abend, wo ich mich zurückversetzen werde, wie alles begonnen hat. Denn ohne den Megapark wäre ich definitiv nicht da, wo ich heute mit meiner Familie auf Mallorca sein darf. Der Megapark ist für uns wie eine Familie und der wichtigste Baustein, vor allem aus finanzieller Sicht, aber auch als Familie mit sehr vielen Freunden und Kollegen. Es ist ein Glücksgefühl, hier sein zu dürfen.“ Und dann hat Lorenz Büffel auch KUKKSI zu seinem Jubiläum eingeladen – und natürlich werden wir kommen.