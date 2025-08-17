DSDS-Jurorin Isi Glück zwischen Karriere und Familie: „Man muss einige Abstriche machen“

Isi Glück ist einer der bekanntesten Künstlerinnen im Megapark auf Mallorca. Die Sängerin wird zudem auch Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Wie bekommt sie Karriere und Privatleben unter einen Hut?

Die 34-Jährige hat wöchentlich mehrere Auftritte im Megapark auf Mallorca und auch in Deutschland. Isi Glück reist immer zwischen den beiden Ländern hin und her. Der Zeitplan ist bei der gut gebuchten Sängerin eng durchgetaktet. Und demnächst kommen auch noch Dreharbeiten für DSDS hinzu.

Mit einer guten Organisation bekomme man das hin – auch, wenn das Privatleben dabei zumindest manchmal auf der Strecke bleibt. „Mit einer guten Organisation und einem starken Team im Rücken bekommt man das immer alles unter einen Hut. Man muss einige Abstriche machen, weil das mit DSDS natürlich nicht geplant war. Aber das bekommt man immer alles organisiert und man hat davor oder danach wieder mehr Zeit für die Familie und für das Privatleben“, sagt Isi Glück im exklusiven Interview mit KUKKSI.

„Entweder Karriere oder Familie – beides unter einen Hut parallel geht meistens nur sehr schwer“

„Entweder Karriere oder Familie – beides unter einen Hut parallel geht meistens nur sehr schwer. Aber wenn die Dreharbeiten durch sind, gönne ich mir auch den Urlaub mit meinem Mann. Das ist dann eine Zeit, die man sich einfach nehmen muss und die ich mir auch immer wieder nehmen werde“, so die Sängerin weiter, die sich kürzlich auch für den Playboy auszog.

Die Megapark-Künstlerin hat gegenüber KUKKSI auch verraten, wie es zu dem Juroren-Job bei DSDS kam: „Ungefähr im März kam ein Anruf. Es war nicht so, dass man gesagt hat, dass ich in der Jury bin. Sondern man wurde zuerst zu einem Gespräch eingeladen. Man musste sich vorstellen und schauen, ob die Chemie passt. Von meiner Seite aus musste ich überhaupt nicht lange überlegen, da es ein Jackpot und ein absoluter Ritterschlag ist, in der DSDS-Jury zu sitzen und den Partyschlager in eine solch große Sendung zu bringen. Es war ein absolut krasser Moment.“

Die 34-Jährige plauderte auch aus, wie sie Kandidatinnen und Kandidaten bei DSDS überzeugen können: „Ganz abgesehen vom gesanglichen Part finde ich es wichtig, wenn jemand den Raum betritt, dass man sich fragt, wer ist diese Person und ob man sie kennenlernen will oder einen Star-Appeal hat, was man nicht lernen oder trainieren kann, sondern was ein Mensch an sich hat. Das ist für mich wichtig – eine gewisse Ausstrahlung und dass man sich vorstellen kann, dass diese Person eine Bühne ausfüllt und das Publikum erreicht.“