Mia Julia: Kompletter Abriss & Einlassstopp – So war die erste Saison im Megapark auf Mallorca

Mia Julia ist in dieser Saison in den Megapark auf Mallorca gewechselt. Und die Saison hätte für die Partykönigin auf der Balearen-Insel kaum erfolgreicher laufen können. Die Sängerin zieht bei KUKKSI Mallorca eine Bilanz.

Wenn Mia Julia im Megapark auf Mallorca auftritt, gibt es meist Stunden davor schon einen Einlassstopp und es bilden sich vor dem Party-Komplex an der Playa de Palma lange Schlangen. Denn alle wollen die Partykönigin hautnah sehen!

Die Sängerin ist in diesem Jahr in den Megapark gewechselt. Und die Saison hätte für die Musikerin kaum besser laufen können. Mit Songs wie „Bring mich nach Hause“ oder „Peter Pan“ zerlegt Mia Julia den Party-Komplex regelrecht. Reporter Oliver Stangl war nicht nur bei ihren Auftritten dabei, sondern konnte die Sängerin zum exklusiven Interview auf Mallorca treffen.

„Ich bin mega happy, im Megapark zu sein“

„Die erste Saison im Megapark war sehr aufregend, auch wenn es sich anfangs etwas verboten angefühlt hat. Nach rund vier oder fünf Auftritten bin ich hier angekommen und ich kannte die Bühne sowie die Technik. Denn das ist in jeder Location etwas anders. Ich bin mega happy, im Megapark zu sein“, sagt Mia Julia im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

„Davor hatte ich eine kleine dezente Panikattacke auf der Toilette“

Mit dem ersten Auftritt im Megapark begann für Mia Julia eine neue Ära, KUKKSI Mallorca berichtete vor Ort. Vor ihrer ersten Performance in dem Party-Komplex war die Ballermann-Queen extrem nervös. Ihr Mann Peter, obwohl er selbst aufgeregt war, konnte Mia Julia beruhigen. Auf der Bühne kullerten dann sogar einige Tränen – vor Glück!

„Der erste Auftritt im Megapark war sehr adrenalingeladen. Davor hatte ich eine kleine dezente Panikattacke auf der Toilette, danach hatte ich mich wieder etwas beruhigt und anschließend ging es los. Ich war davor extrem nervös.“ Dass die Urlauber nur ihretwegen auf die Insel kommen, um die Sängerin live zu erleben, kann Mia Julia gar nicht glauben. „Es ist aber so“, sagt ihr Mann Peter bei dem Interview.

Mia Julia zeigt sich extrem überrascht von dem positiven Support der Urlauber. „Ich hätte gedacht, ich brauche ein Jahr, bis es zum Einlassstopp kommt. Von der ersten Sekunde an waren die Menschen da und ich hätte nicht geglaubt, dass ich die Leute in den Megapark locke. Der Support sowie die Leute und auch meine Gang waren am Start. Bei jedem Auftritt von mir gab es einen Einlassstopp – das ist schon ein geiles Gefühl. Es ist ein krasser Liebesbeweis der Leute hier. Und man kann es schön kombinieren – Abriss mit einem geilen Urlaub“, so Mia Julia zu KUKKSI Mallorca.