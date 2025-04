Tränen auf der Bühne, Einlassstopp & kompletter Abriss – so war der erste Auftritt von Mia Julia im Megapark

Mit Spannung wurde der erste Auftritt von Mia Julia im Megapark auf Mallorca erwartet. Am Donnerstag war es dann so weit – die Ballermann-Queen feierte in Europas Party-Kathedrale ihre Premiere. KUKKSI Mallorca-Chefreporter Oliver Stangl war bei dem Auftritt dabei.

Vom Porno-Sternchen zum Ballermann-Star, vom Bierkönig in den Megapark: Am 24. April startete das Saison-Opening in dem Party-Komplex. Und direkt am ersten Tag kam der Auftritt, auf den die ganze Playa de Palma gewartet hat – und zwar der von Mia Julia. Dort performte sie Hits wie „Mallorca, da bin ich daheim“ oder „Herzblatt“.

Einlassstopp im Megapark – alle wollten Mia Julia sehen

Mia Julia trat mehr als 12 Jahre im Bierkönig auf und war die Partykönigin am Ballermann schlechthin – nun mischt die Sängerin ab sofort den Megapark auf. Und das mit Ansage! Denn schon Stunden vor dem Auftritt bildete sich eine lange Schlange vor dem Megapark – dann gab es sogar einen Einlassstopp. Alle wollten Mia Julia sehen.

Die Party-Königin zerlegt die Showarena im Megapark

Dann kam es kompletten Abriss. Mia Julia sorgte für eine Mega-Stimmung bei den Party-Gästen und zerlegte regelrecht die Bühne. Es gab sogar Tränen auf der Bühne – und das vor Freude. Denn Mia Julia konnte noch nicht ganz realisieren, dass sie nun tatsächlich im Megapark auftritt – wenige Stunden vor ihrem Auftritt sprach die Künstlerin bei Instagram sogar von Panikattacken.

Interessant wird sein, ob sich die „Partyradikal“-Sängerin an ihre Auftrittszeiten halten kann. Denn ihr neuer Arbeitgeber bevorzugt die Länge von rund 30 bis 35 Minuten – die Malle-Königin spielt auch gerne mal eine Stunde auf der Bühne.

Vor einigen Wochen nannte Mia Julia auch die Gründe für den Wechsel in den Megapark. „Ich habe im ‚Bierkönig‘ alle Rekorde gebrochen und bin den Machern dankbar für zwölf schöne Jahre. Aber ich bin dort zuletzt auf der Stelle getreten, obwohl ich mich als Künstlerin außerhalb des Bierkönigs weiterentwickelt habe. Deshalb brauche ich jetzt eine neue Herausforderung. Ich habe richtig Bock und will es noch mal auf Mallorca wissen!“, erklärte die Sängerin in der Bild.