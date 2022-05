Lucy Lawless: Was macht die Xena-Darstellerin heute?

Die Serie „Xena – Die Kriegerprinzessin“ ist zwar schon echt alt, aber dennoch ein echter Klassiker. So lief es auch noch viele Jahre nach Ende der Serie im Fernsehen. Vor allem auf RTL und RTL ZWEI sah man regelmäßig viele Folgen. Doch was wurde eigentlich aus der Hauptdarstellerin? Immerhin war das Staffelfinale 2001.

Insgesamt gab es sechs Staffeln und 134 Folgen über die heroische „Xena“, welche überdurchschnittlich stark jeden Feind in die Flucht schlug. Die Serie war schon wirklich sehr unterhaltsam. Nicht umsonst lief sie so lange im Fernsehen. Allerdings endete die Serie vor vielen Jahren. Was wohl Lucy Lawless heute macht?

Wer ist Lucy Lawless?

Die Neuseeländerin wurde am 29. März in Mount Albert geboren. Das liegt in Auckland. Neben der Schauspielerei ist sie auch noch Sängerin und Filmproduzentin. Ihre Karriere begann 1989 und feierte in der Serie „Funny Business“ ihr Debüt. Danach folgten sehr viele Rollen in den verschiedensten Serien und Filmen. Große Bekanntheit erlangte sie aber vor allem durch die Hauptrolle in „Xena – Die Kriegerprinzessin“. Von 1995 bis 2001 wurde die Serie produziert. Danach war sie sogar in Serien wie „Two and a Half Men“ oder auch „Battlestar Galactica“ zu sehen. Aber was macht sie eigentlich heute?

Was wurde aus der Schauspielerin?

Auch wenn ihre Karriere schon vor rund 33 Jahren begann, ist sie immer noch eine aktive Schauspielerin und Synchronsprecherin. Seit 1989 gab es kein einziges Jahr, in dem Lucy Lawless nicht an irgendeiner Produktion beteiligt war. So ist sie auch noch heute sehr aktiv. Zuletzt hörte man sie in „The Spine of Night“ im letzten Jahr. In 2020 spielte sie im Film „Toke“ mit und ein Jahr zuvor verlieh sie einer Rolle in „Mosley“ ihre Stimme. Ein Karriereende von Lucy Lawless ist also noch längst nicht in Sicht. Auch in Zukunft werden wir sie vermutlich noch in einigen Rollen sehen und hören dürfen. Schon gelesen? Kit Harington: Was macht der Game of Thrones-Star heute?