Knöchel als Ohrringe: Diese Sex-Stellung ist ein Orgasmus-Garant!

Oben, unten, auf und nieder: Es gibt viele Stellungen, die man im Bett ausprobieren kann. Einige davon haben nicht nur einen kuriosen Namen, sondern bescheren auch intensive Orgasmen – dazu zählt auch die Position „Knöchel als Ohrringe“.

Zahlreiche Stellungen sind im Kamasutra zu finden. Es gibt aber auch Trends und Positionen, welche sich in den sozialen Netzwerken verbreiten und für einen regelrechten Hype sorgen. Derzeit schwärmt die Community von der „Ankles As Earrings“-Stellung – zu Deutsch: „Knöchel als Ohrringe“. Das mag ziemlich akrobatisch klingen, ist es jedoch nicht mal. Aber was versteckt sich dahinter genau?

So funktioniert die Position „Knöchel als Ohrringe“

Eigentlich funktioniert die Stellung total einfach: Eine Person liegt auf dem Rücken und legt ihre Beine auf den Schultern der anderen Person ab – diese kniet auf dem Boden zu ihr zugewandt. Die Füße oder auch die Knöchel des passiven Parts werden quasi zu den Ohrringen des aktiven Parts – daraus leitet sich auch der Begriff „Knöchel als Ohrringe“ ab. Hat man die Position eingenommen, kann der Mann in die Frau eindringen. Am besten legt der untere Part ein Kissen oder eine Decke unter, um weich zu liegen.

In 5 Minuten zum Orgasmus

Eigentlich wirkt die Sex-Stellung auf den ersten Blick nicht neu – die Community bei TikTok scheint darauf jedoch sehr zu schwören. Denn sowohl Frauen als auch Männer sollen dabei in weniger als fünf Minuten zum Orgasmus kommen – zumindest behaupten das zahlreiche Userinnen und User in ihren Clips in dem sozialen Netzwerk.

Bei dieser Sex-Stellung kann man besonders tief mit dem Penis oder einem Umschnalldildo in die Vagina oder den Anus eindringen. Das mag einer der Gründe sein, weshalb die „Knöchel als Ohrringe“-Position für einen intensiven Orgasmus sorgen kann. Die Position eignet sich sowohl für hetero-, als auch homosexuelle Paare. Und da man laut der TikTok-Community bei dieser Position schnell zum Höhepunkt kommen kann, ist das auch eine perfekte Position für einen Quickie.