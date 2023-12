Kevin, Aschenbrödel, Lord & Co.: Diese Weihnachtsfilme sind bei Streamingdiensten verfügbar

Geschenke kaufen, auf den Weihnachtsmarkt gehen und natürlich Weihnachtsfilme schauen – die besinnliche Zeit steht mal wieder bevor. Zahlreiche Klassiker laufen auch in diesem Jahr im Fernsehen. Doch auf feste Sendetermine muss man nicht warten. Denn viele Weihnachtsfilme gibt es auch bei Streamingdiensten.

Ob „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“: Es gibt Weihnachtsfilme, welche zur besinnlichen Zeit einfach nicht fehlen dürfen. Zahlreiche Klassiker laufen zwar im Fernsehen – jedoch muss man sich an keine festen Sendezeiten mehr halten. Denn die meisten Filme sind auch bei Streamingdiensten verfügbar.

Diese Weihnachtsfilme sind online abrufbar

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

Aschenbrödel lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern. Dort wird sie jedoch schlecht behandelt und muss viele Aufgaben erledigen. Als der Prinz einen großen Ball gibt, soll Aschenbrödel zu Hause bleiben. Mit der Hilfe eines Zweiges, welchen sie von einem Kutscher erhalten hat, hat sie drei Wünsche offen und schafft es am Ende doch noch auf den Ball. Anschließend erobert sie das Herz des Prinzen.

Verfügbar bei: Netflix (Abo), Prime (kostenpflichtig), Apple TV (kostenpflichtig) sowie in der ARD Mediathek.

„Kevin – Allein zu Haus“

Als Kevin McCallister zurückgelassen wird, während seine Familie eine Weihnachtsreise antritt, muss er das Haus seiner Familie vor zwei tollpatschigen Einbrechern schützen, bis seine Verwandten zurückkehren.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo), Prime (kostenpflichtig), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Kevin – Allein in New York“

Ein Jahr später wollen die McCallisters wieder verreisen. Zwar wird Kevin diesmal nicht zu Hause vergessen, aber er steigt in den falschen Flieger und landet in New York. Dort trifft er wieder auf die beiden Einbrecher aus dem Vorjahr.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo), Prime (kostenpflichtig), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“

Der geschiedene Scott bekommt am Weihnachtsabend Besuch von seinem sechsjährigen Sohn Charlie. Dann sehen die beiden Santa Clause vom Dach fallen. Danach verschwindet er – jedoch bleibt seine Kleidung vor dem Haus liegen. Darauf steht, wer auch immer den Mantel findet, dass dieser in das Kostüm schlüpfen soll und der neue Santa wird. Scott und Charlie fahren daraufhin mit Santas Rentierschlitten zum Nordpol.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo), Prime (kostenpflichtig), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Verrückte Weihnachten“

Die Kinder sind ausgezogen. Da beschließen die Kranks, Weihnachten einfach ausfallen zu lassen und stattdessen lieber eine Kreuzfahrt zu machen. Die Nachbarn haben jedoch ein kleines Wörtchen mitzureden. Und dann kündigt sich plötzlich ihre Tochter zu Weihnachten an – das Chaos ist vorprogrammiert.

Verfügbar bei: Netflix (Abo) und Prime (kostenpflichtig).

„Der kleine Lord“

Der achtjährige Cedric lebt mit seiner Mutter in New York. Eines Tages lädt sein Großvater, Earl von Dorincourt, Cedric nach England ein. Er will seinen einzigen Nachfahren kennenlernen und dementsprechend auch erziehen. Im Laufe der Zeit schafft es der Junge, seinen Großvater zu erweichen.

Verfügbar bei: Prime (kostenpflichtig), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Der Grinch“

Weihnachten in Whoville steht bevor und alle Bewohner freuen sich auf das Fest. Nur ein grünes Wesen hält gar nichts davon und will allen das Fest vermiesen. Er schmiedet einen fiesen Plan, um das Weihnachtsfest für alle zunichte zu machen.

Verfügbar bei: Netflix (Abo), Prime (Abo), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Schöne Bescherung“

Clark Griswold hat sich geschworen, dass er und seine Lieben dieses Jahr zu Hause bleiben. Sie wollen die Feiertage in Ruhe verbringen – Ruhe? Fehlanzeige! Das Weihnachtsfest droht in einem Chaos zu versinken, denn nichts läuft nach Plan.

Verfügbar bei: Prime (Abo), Apple TV (kostenpflichtig), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).

„Disneys Eine Weihnachtsgeschichte“

Scrooge ist ein geiziger Mann, der Weihnachten mehr hasst als alles andere. Und das, weil seine Angestellten über das Fest nicht arbeiten. Dann erhält er plötzlich Besuch von seinem verstorbenen Geschäftspartner Marley. Er selbst war kaltherzig und bereut sein Verhalten mittlerweile. Nun ist er gekommen, um seinen früheren Freund zu warnen.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo).

„Die Geister, die ich rief …“

Frank Cross ist der jüngste Fernsehchef Amerikas. Er ist karrieresüchtig und gefühlskalt. Für ihn zählen nur Einschaltquoten – das will er vor allem an Weihnachten auf die Spitze treiben. Ausgerechnet zum Fest plant er eine Horrorshow.

Verfügbar bei: Prime (Abo) und Apple TV (kostenpflichtig).

„Die Muppets Weihnachtsgeschichte“

Ebenizer Scrooge ist ein notorischer Geizhals und Beutelschneider im viktorianischen London. Nicht mal die eigene Familie ist ihm heilig. Am Weihnachtsvorabend begegnen ihm die Weihnachtsgeister der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo), Prime (kostenpflichtig) und Apple TV (kostenpflichtig).

„Das Wunder von Manhattan“

Kriss Kringle ist ein Weihnachtsmann im Kaufhaus – und das aus Leidenschaft. Er behauptet nicht nur, einen Weihnachtsmann zu spielen, sondern der echte zu sein. Erwachsene halten ihn jedoch verrückt, während die Kinder ihn lieben. Als ihm die Einweisung in eine Psychiatrie droht, kommt es zu einem Prozess.

Verfügbar bei: Disney+ (Abo), YouTube (kostenpflichtig) und Google Play (kostenpflichtig).