„Kevin – Allein zu Haus“: Macaulay Culkin hat Narbe davongetragen

Mit gerade einmal neun Jahren wurde Macaulay Culkin durch den Film „Kevin – Allein zu Haus“ zum Mega-Star. Von den Dreharbeiten hat der einstige Kinderstar eine Narbe davongetragen.

In „Kevin – Allein zu Haus“ wird der achtjährige Kevin McCallister (Macaulay Culkin) versehentlich von seiner Familie zu Hause vergessen. Der Junge genießt die Zeit zu Hause allein in vollen Zügen – bis zu dem Moment, wo es die zwei Gauner Harry (Joe Pesci) und Marv (Daniel Stern) auf das Haus abgesehen haben und dieses ausrauben wollen. Jedoch verteidigt Kevin das Anwesen und stellt den Dieben zahlreiche Fallen.

Joe Pesci wollte den damals neunjährigen Macaulay Culkin erschrecken. Während des Jubiläumsevents „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“ in Long Beach erzählte der Schauspieler, dass sein damaliger Co-Star Joe Pesci ihn während einer Probe für eine Szene in den Finger gebissen habe.

Joe Pesci biss Macaulay Culkin in den Finger

„Er sagte, ‚Ich werde diese Finger einen nach dem anderen abbeißen‘, und hat dann wirklich zugebissen“, erinnerte sich der Filmstar. „Er hat versucht, mir Angst zu machen. Er sagte sich: ‚Ich will diesem Jungen drohen.‘ Ich habe eine Narbe. Ich habe sein Gesicht gesehen – und ich habe Joe Pesci noch nie wirklich verängstigt gesehen. Denn es stand ihm ins Gesicht geschrieben: ‚Ich habe gerade ein Kind gebissen!“, so Macaulay Culkin.

Noch heute ist von den damaligen Dreharbeiten eine kleine Narbe zu sehen – diese betrachtet er jedoch als Souvenir aus seiner Kindheit. Im Rahmen seiner „A Nostalgic Night With Macaulay Culkin“-Tour hat Macaulay Culkin noch weitere Details verraten. So plauderte der Schauspieler aus, dass seine Kinder die Filme oft schauen – jedoch bisher nicht erkannt haben, dass es sich bei „Kevin“ um ihren Dad handelt. „Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin“, verriet er laut „People“.

Macaulay Culkin erhielt einen Stern auf dem Walke of Fame

Macaulay Culkin erhielt vor einiger Zeit einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Bei der Einweihungszeremonie des Sterns hielt Catherine O’Hara, welche in „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ die Rolle der Mutter Kate verkörperte, die Rede. „‚Kevin – Allein zu Haus‘ war, ist und wird immer eine geliebte globale Sensation sein. Der Grund, warum Familien auf der ganzen Welt kein Jahr verstreichen lassen können, ohne ‚Kevin – Allein zu Haus‘ gemeinsam zu sehen und zu lieben, ist Macaulay Culkin. Ich weiß, dass du wirklich hart gearbeitet hast, aber du hast die Schauspielerei als die natürlichste Sache der Welt dargestellt“, so die Schauspielerin.