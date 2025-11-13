„Kevin – Allein zu Haus“: Kaum wiederzuerkennen – So sieht das Haus von Familie McCallister heute aus

Connect with us

    "Kevin - Allein zu Haus"
    Das Haus von Familie McCallister in „Kevin – Allein zu Haus“ ist legendär und bietet ein großartiges Weihnachtsambiente. Das Anwesen sieht heute jedoch ganz anders aus – von der Gemütlichkeit aus den 90er Jahren ist kaum noch etwas zu spüren.

    Es ist einer der bekanntesten Weihnachtsklassiker, welcher alle Jahre wieder im TV läuft: „Kevin – Allein zu Haus“ darf in der besinnlichen Zeit einfach nicht fehlen. Wobei der Streifen alles andere als besinnlich ist – denn schließlich wollen zwei Einbrecher das Haus der McCallisters ausrauben. Kevin weiß sich jedoch zu wehren und stellt den Dieben zahlreiche Fallen – und das mit Erfolg.

    Durch die beiden Filme „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ wurde Macaulay Culkin zum Weltstar. Der Großteil – vor allem im ersten Film – spielt in der Villa von Familie McCallister. Das Anwesen ist riesig – und zwar stolze 840 Quadratmeter Wohnfläche und umfasst unter anderem fünf Schlafzimmer sowie sechs Bäder.

    So sieht das Haus der Familie McCallister aus den „Kevin“-Filmen heute aus

    Berichten zufolge gehörte das wohl berühmteste Haus im Raum Chicago (USA) seit 2012 einem Ehepaar. Nach dem Kauf wurden laut Medienberichten umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen. Von dem gemütlichen Charme aus den 90er Jahren, wo auch die beiden Filme gedreht wurden, ist beinahe nichts mehr übrig. Zumindest ist das auf Bildern bei Instagram sichtbar, die dort die Runde machen.

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Kiel James Patrick (@kjp)

    „Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe“

    Die rustikalen Holzmöbel, wie man sie aus den Filmen kennt, mussten modernen Möbelstücken weichen. Die Tapeten sind eher weiß gehalten und statt bunter Dekoration wirkt das Haus heute eher ziemlich eintönig. Die User sind davon absolut gar nicht begeistert und hätten den Charme aus den 90er Jahren deutlich besser gefunden – in den sozialen Netzwerken sammelten sich zahlreiche kritische Kommentare. „Das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe“, schreibt beispielsweise ein User.

    Dennoch muss man auch festhalten: Ein Großteil des Films wurde zwar tatsächlich in der 671 Lincoln Avenue in Winnetka (einem Vorort von Chicago) gedreht, aber die Innenaufnahmen sollen in einer Sporthalle entstanden sein. Der Grund? Das Innere des Hauses war für die Dreharbeiten einfach zu klein, wie RTL berichtet. Deshalb kann man nicht mit Gewissheit sagen, ob das Anwesen damals wirklich so aussah, wie in den Filmen – jedoch liegt die Vermutung nahe, dass sich die Macher an der Einrichtung des Hauses orientiert haben.

