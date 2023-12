Kevin – Allein zu Haus: Gibt es den Gangster-Streifen aus dem Film wirklich?

An „Kevin – Allein zu Haus“ kommt man zur Weihnachtszeit nur schwer vorbei. Schließlich zählt der Streifen zu einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker überhaupt. Um den Film gibt es aber einige Geheimnisse – so auch, was es mit dem schwarz-weißen Gangster-Film auf sich hat.

Kevin wird in „Kevin – Allein zu Haus“ zu Hause vergessen, als die Familie in den Urlaub fliegt. Zunächst freut er sich darüber, denn nun kann er endlich das machen, was ihm sonst immer verboten wurde. Die Freude hält jedoch nicht lang: Denn in der Gegend treiben zwei Einbrecher ihr Unwesen – und sie haben es auch auf das Haus der McCallisters abgesehen. Kevin lässt sich jedoch nicht unterkriegen und stellt den Dieben viele Fallen im Haus.

Gibt es den Schwarz-Weiß-Film aus „Kevin – Allein zu Haus“ wirklich?

Bevor die Einbrecher das Haus ins Visier nehmen, verbringt Kevin die Zeit zu Hause ganz allein. Und schaut auch einen Gangster-Film an. Immer wieder fragen sich die Fans: Gibt es den Gangster-Streifen eigentlich wirklich? Den Film gibt es nicht, wie Schauspieler Seth Rogen mal beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verriet. Der Schwarz-Weißen-Streifen trägt den Titel „Angels With Filthy Souls“, welcher aber nur frei erfunden wurde.

Obwohl der Gangster-Film fiktiv ist, ist er an einen anderen Film angelehnt – und zwar „Angels With Dirty Faces“. Die Szenen, die man bei „Kevin – Allein zu Haus“ sieht, wurden auf authentischem Schwarz-Weiß-Filmmaterial gedreht. Regisseur Chris Columbus wollte eine Film-Noir-Atmosphäre erschaffen – das ist definitiv gelungen!

Den fiktiven Film setzt Kevin auch gegen die Einbrecher ein. Denn bei „Kevin – Allein zu Haus“ kommt es zu einer Szene mit einer „Schlange“, welche das Blei durchlöchert. „Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein“, sagt ein Mann in dem Film – Kevin lässt dann Böller los, während Schüsse in dem Film fallen. Die Einbrecher vor der Tür denken, dass die Szenen im Haus tatsächlich passieren und ergreifen damit die Flucht. Schon gelesen? Kevin – Allein zu Haus: Wer ist der alte Mann mit der Schaufel?