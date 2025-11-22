„Kevin – Allein zu Haus“: Diese Stars aus dem Film sind bereits verstorben

Der Filmklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ darf zur Weihnachtszeit einfach nicht fehlen. Schon rund 35 Jahre ist der Film alt. Einige Darsteller sind bereits verstorben.

Kaum zu glauben, dass der Film schon älter als 30 Jahre ist. Zur Weihnachtszeit gehört für viele der Klassiker „Kevin – Allein zu Haus“ einfach dazu. Mit dem Streifen feierte Macaulay Culkin seinen Durchbruch. Auch der zweite Teil „Kevin – Allein in New York“ erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. In den beiden Filmen bekommt es Kevin mit den zwei Einbrechern Harry und Marv zu tun. Was viele Fans nicht wissen: Einige Schauspieler aus den „Kevin“-Filmen sind bereits verstorben.

Diese Stars aus „Kevin – Allein zu Haus“ leben nicht mehr

John Heard als Peter McCallister

John Heard spielte Kevins Vater Peter McCallister. Gemeinsam mit seiner Frau Kate (Catherine O’Hara) hat er seinen Sohn zu Hause vergessen. Dieses peinliche Dilemma passierte ihnen zwei Jahre später in „Kevin – Allein in New York“ erneut. Neben den „Kevin“-Filmen war John Heard in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen. In dem Thriller „Die Killer-Brigade“ (1989) spielte John Heard an der Seite von Gene Hackman, Joanna Cassidy und Tommy Lee Jones. In „Die Akte“ (1993) war er neben Julia Roberts in der Rolle eines FBI-Agenten zu sehen. In der Komödie „Desert Blue“ (1998) übernahm er die Rolle von Prof. Lance Davidson und wirkte in den Serien „Die Sopranos“ sowie „Prison Break“ mit. Der Schauspieler war in mehr als 170 Produktionen zu sehen. Am 21. Juli 2017 wurde John Heard tot in einem Hotelzimmer in Kalifornien aufgefunden. Die Todesursache war ein Herzinfarkt. Der Schauspieler wurde 71 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder.

John Candy als Gus Polinski

John Candy spiele in „Kevin – Allein zu Haus“ die Rolle Gus Polinski. Er tauchte am Ende des Films auf und begleitete Kevins Mutter Kate im Van nach Hause zu ihrem Sohn. Die Zuschauer kennen den Schauspieler vor allem aus der Komödie „Allein mit Onkel Buck“, wo auch Macaulay Culkin mitspielte. John Candy war in vielen weiteren Filmen und Serien zu sehen – darunter „Ein Ticket für Zwei“, „Blues Brothers“, „Mel Brooks’ Spaceballs“ oder „Splash – Eine Jungfrau am Haken“. Große Bekanntheit erlangte er auch durch die Zeichentrickserie „Camp Candy“. Am 4. März 1994 starb John Candy im Alter von nur 43 Jahren bei Dreharbeiten zu dem Film „Wagons East!“ in Mexiko an einem Herzinfarkt. Seine Beerdigung wurde live im kanadischen Fernsehen übertragen.

Roberts Blossom als Mister Marley

In „Kevin – Allein zu Haus“ verkörperte Roberts Blossom den furchteinflößenden Nachbarn Mister Marley, welcher Kevin große Angst einjagte. Der Schauspieler hatte ein bewegtes Leben: Er hat die Harvard University nach einem Jahr verlassen, um bei der US-Armee im Zweiten Weltkrieg in Europa zu dienen. Nach Kriegsende wurde er als Therapeut ausgebildet – jedoch entschied er sich, Schauspieler zu werden. Bereits in den 50er Jahren begann er seine Karriere mit einigen Theaterrollen. Sein Filmdebüt feierte er mit „Gnadenlose Stadt“ im Jahr 1958. Neben den „Kevin“-Filmen spielte er später unter anderem in „Doc Hollywood“ oder „Always – Der Feuerengel von Montana“ mit. In den 90er Jahren gab Roberts Blossom seine Schauspielkarriere auf und arbeitete als Dichter. Am 8. Juli 2011 starb er mit 87 Jahren in Santa Monica.

Ralph Foody als Johnny

Ralph Foody verkörperte den Bösewicht Johnny in dem Horrorfilm, welchen Kevin schaute. In dem Gruselfilm erschoss er einen Mann und lachte böse. Beide Szenen wurden in schwarz-weiß gedreht und sind eine Parodie des 1938 erschienenen Gangsterfilms „Chicago – Engel mit schmutzigen Gesichtern“. „Kevin – Allein in New York“ war der letzte Film von Ralph Foody. Im Alter von 71 Jahren verstarb der Schauspieler an Krebs in Lexington.