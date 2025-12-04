„Kevin – Allein zu Haus“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Seit mehr als 30 Jahren ist „Kevin – Allein zu Haus“ ein absoluter Weihnachtsklassiker. Und auch der zweite Teil „Kevin – Allein in New York“ ist total beliebt. In diesem Jahr darf der Streifen im Fernsehen natürlich nicht fehlen. Wann laufen die beiden Streifen zu Weihnachten im TV?

Die beiden Komödien rund um die McAllisters gehört für viele zur Weihnachtszeit einfach dazu. Kevin McAllister muss im ersten Teil das Haus gegen zwei Einbrecher verteidigen. Und auch „Kevin – Allein in New York“ gehört zu den Weihnachtsklassikern: In dem Streifen trifft der kleine Junge erneut auf die Ganoven, welche aus dem Knast ausgebrochen sind.

Kevin – Allein zu Haus

Die McCallisters wollen zu Weihnachten nach Paris verreisen. Erst während des Fluges bemerkt Kate, dass Kevin zu Hause vergessen wurde. Der Junge freut sich darüber, denn immer wieder hat er sich zuvor mit seiner Familie angelegt, da er sich ungerecht behandelt fühlt. Doch schon bald wendet sich das Blatt: Denn die Gauner Harry und Marv planen einen Einbruch in das Haus der McCallisters.

Seine Mutter setzt in der Zwischenzeit alles daran, wieder zu ihrem Sohn zu kommen – das gestaltet sich gar nicht so einfach, denn jeder Flug ist ausgebucht. Unterdessen wehrt sich Kevin gegen die beiden Diebe und stellt ihnen zahlreichen Fallen – er weiß, wie er das Haus verteidigt. Am Ende nimmt die Polizei die Diebe fest und auch seine Mutter taucht endlich wieder zu Hause auf.

Die Sendetermine

24.12.25 um 20.15 Uhr in SAT.1

25.12.25 um 17.50 Uhr in SAT.1

Kevin – Allein in New York

Im zweiten Teil „Kevin – Allein in New York“ will die Familie erneut verreisen – diesmal nicht nach Paris, sondern nach Florida. Kevin wird diesmal nicht zu Hause vergessen – ABER: Aufgrund zahlreicher Zufälle landet Kevin im falschen Flieger. Dieser geht nämlich nicht nach Florida, sondern nach New York. Als er in der Metropole im Spielwarengeschäft „Duncan’s Toy Chest“ einkauft, trifft er unerwartet auf Harry und Marv, welche aus dem Knast ausgebrochen sind.

Die beiden Einbrecher wollen es Kevin heimzahlen – doch auch diesmal weiß sich der Junge zu wehren und stellt den Dieben erneut zahlreiche Fallen. Die Diebe werden erneut von der Polizei gefasst. Später kommt dann auch seine Familie nach New York und checkt im Plaza Hotel ein – dort verbringen sie dann schließlich das Weihnachtsfest.

Die Sendetermine