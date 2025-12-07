„Kevin – Allein in New York“: Das machen die Hotelangestellten heute

In „Kevin – Allein in New York“ muss Kevin im Hotel „The Plaza“ einchecken. Dort trifft er auf drei Hotelangestellte – aber was machen die Schauspieler eigentlich heute?

Die McCallisters verreisen im zweiten Teil von „Kevin – Allein in New York“. Jedoch steigt Kevin versehentlich in den falschen Flieger und landet in New York. Bevor er später auf die beiden Diebe Harry und Marv trifft, checkt er im Hotel „The Plaza“ ein. Dort amüsiert er sich und gibt eine Unmenge an Geld aus – bezahlen tut er dies von der Kreditkarte seines Vaters. Kevin versucht das Hotel davon zu überzeugen, dass sein Vater bei ihm ist. Doch später fliegt der Schwindel auf.

Das wurde aus den Hotelangestellten aus „Kevin – Allein in New York“

Tim Curry als Mr. Hector (Concierge)

In „Kevin – Allein in New York“ war Tim Curry als Concierge Mr. Hector zu sehen, welcher später Kevin die Kreditkarte abnimmt. Seinen ersten Erfolg feierte Tim Curry im Jahr 1968 mit dem Musical „Hair“. Er wurde vor allem in der Rolle des Dr. Frank N. Furter in „The Rocky Horror Picture Show“ aus dem Jahr 1975 bekannt. Nach festen Engagements bei der Royal Shakespeare Company, der Glasgow Civic Repertory Company und dem Royal Court Theatre spielte Tim Curry in zahlreichen Spielfilmen und Produktionen mit – dazu zählen unter anderem „Jagd auf Roter Oktober“ (1990), „Stephen Kings Es“ (1990) oder „3 Engel für Charlie“ (2000). Er ist auch als Synchronsprecher für Trickfilme und Hörbücher sowie Songschreiber tätig. Im Jahr 2012 erlitt er einen Schlaganfall und nutzt seitdem einen Rollstuhl.

Rob Schneider als Cedric (Hotelpage)

Als Hotelpage Cedrik im Hotel „The Plaza“ wirkte Rob Schneider in „Kevin – Allein in New York“ mit. In den Jahren 1990 bis 1994 spielte er in der Fernsehshow „Saturday Night Live“ – von 1989 bis 1992 schrieb er auch die Drehbücher für die Sendung. Für seine Drehbücher bekam er sogar eine Emmy-Nominierung. Der Schauspieler stand außerdem für die Filmkomödie „Die Beverly Hillbillies sind los!“ (1993), „Demolition Man“ (1993), „Judge Dredd“ (1995) sowie „Chuck und Larry – Wie Feuer und Flamme“ (2007) vor der Kamera. Zudem erhielt er zahlreiche Nebenrollen in Filmen von Adam Sandler. Für „Deuce Bigalow: European Gigolo“ bekam Rob Schneider die „Goldene Himbeere“ als schlechtester Schauspieler. Im Jahr 2021 nahm der Schauspieler an der US-Version von „The Masked Singer“ teil und konvertierte 2023 zum Katholizismus.

Dana Ivey als Mrs. Stone (Rezeptionistin)

Dana Ivey spielt in „Kevin – Allein in New York“ die Rezeptionistin. Mit sechs Jahren soll sie beschlossen haben, Schauspielerin zu werden. Erste Auftritte hatte sie am Theater des Rollins College in Florida und studierte später an der Academy of Music and Art in London. In Film- und Fernsehproduktionen war sie seit den 60er Jahren zu sehen – beispielsweise in „Addams Family“ (1991), „Schlaflos in Seattle“ (1993), „The Kid – Image ist alles“ (2000) oder „Ein Chef zum Verlieben“ (2002). Sie war in mehr als 70 Produktionen zu sehen und ist auch eine gefragte Theater- und Musicaldarstellerin. Mehrmals war Dana Ivey für den Tony Award nominiert. Im Jahr 2008 wurde sie in die American Theater Hall of Fame aufgenommen.