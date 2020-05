Mit diesen 7 Methoden wirst du Pickel-Narben los!

Pickel allein sind schon ziemlich nervig. Die Hautunreinheiten können jedoch auch unschöne Narben hinterlassen. Doch was kann man dagegen tun? KUKKSI verrät dir einige Methoden, womit du Pickelmale losbekommst.

Mal ehrlich: Schon jeder hatte mal mit Pickeln zu kämpfen. Diese verursachen kleinere Verletzungen in der Haut – diese kann im schlimmsten Fall nicht mehr so zusammenwachsen, wie vorher. Deshalb können unschöne Narben an der jeweiligen Stelle entstehen. Bei größeren Pickeln kann eine Entzündung bis in tiefere Hautschichten entstehen und löst eine Narbe aus. Die ungeliebten „Souvenirs“ will nun wirklich keiner. Mit einigen Tricks kannst du diese aber wieder verschwinden lassen.

Mit diesen 7 Methoden beugst du Pickel-Narben vor