Zahnpasta auf Pickel schmieren: Hilft der Trick wirklich?

Jeder kennt das Problem: Ein Pickel taucht genau da auf, wo man ihn nicht braucht! Im Netz wird behauptet: Zahnpasta soll gegen Pickel helfen. Aber funktioniert der Trick wirklich oder handelt es sich dabei um einen Mythos?

Pickel können lästig sein und sind an einigen Stellen sogar schmerzhaft. Besonders, wenn diese im Gesicht auftauchen, sieht das alles andere als schön aus. Im Netz empfehlen viele User, dass man sich einfach Zahnpasta auf den Pickel schmieren soll – danach soll dieser angeblich verschwinden. Aber stimmt das wirklich?

Zahnpasta enthält Inhaltsstoffe wie Menthol, Alkohol und Triclosan. Vor allem Menthol und Alkohol haben kühlende und desinfizierende Eigenschaften, die Bakterien abtöten könnten – so lautet zumindest die Theorie. Triclosan ist dafür bekannt, Bakterien abzutöten. Das klingt alles erstmal gut, wenn man einen Pickel loswerden will – die Realität sieht aber anders aus.

Darum sollte man lieber keine Zahnpasta gegen Pickel verwenden

Reizungen und Rötungen

Oberflächlich gesehen bringt Zahnpasta alles mit, um einen Pickel zu behandeln – der Haken: Zahnpasta ist nicht unbedingt für die Haut geeignet. Die enthaltenen Wirkstoffe wie Menthol, Fluoride und Sorbitol können die Haut nämlich reizen und sogar Entzündungen oder Infektionen auslösen oder verstärken.

Die Haut kann austrocknen

Zahnpasta trocknet auf der Haut schnell ein. Die Folge: Es kann sich eine Kruste bilden. Die Pore kann sich demnach nicht öffnen, wo sich Bakterien absondern.

Diese Hausmittel sind besser als Zahnpasta

Ein weiterer negativer Aspekt bei Zahnpasta: Diese enthält häufig Mikroplastik, welches besonders gefährlich für unser Ökosystem ist. Um Pickel zu bekämpfen, sind andere Hausmittel deutlich besser. Teebaumöl hat eine antibakterielle Wirkung und fördert die Austrocknung. Mit einem Wattebausch trägt man einen Tropfen des Öls auf der entsprechenden Stelle auf. Produkte mit Inhaltsstoffen wie Kamille oder Zink können Entzündungen der Haut ebenfalls minimieren.

Zahnpasta gegen Pickel: Tipps zur Anwendung

Wenn man kein anderes Hausmittel zur Verfügung hat, kann man im Notfall ausnahmsweise Zahnpasta verwenden. Jedoch sollten dabei unbedingt einige Dinge beachten werden: Vorab sollte das Gesicht gründlich waschen und keine Zahnpasta mit Fluorid oder zum Weißen der Zähne verwenden, da sonst Hautirritationen hervorgerufen werden können. Außerdem sollte nur eine ganz kleine Menge ausschließlich auf die Stelle aufgetragen werden. Die Zahnpasta lässt man dann einige Stunden einwirken, bevor diese gründlich abgewaschen wird.