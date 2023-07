Dieser Dusch-Fehler verursacht Pickel am Rücken

Unter einer fiesen Akne am Rücken leiden zahlreiche Teenager. Das Problem kennen wohl viele. Das ist womöglich auf einen Fehler beim Duschen zurückzuführen. KUKKSI verrät, was man unter der Brause lieber vermeiden sollte.

Gerade im Sommer tragen die Girls knappe Outfits und zeigen viel Haut. Wäre da nur nicht das Problem mit den Pickeln am Rücken – das wird von Experten auch „Bacne“ genannt. Das sieht wirklich ziemlich uncool aus. Das könnte womöglich mit einem Fehler beim Duschen zusammenhängen. Wenn du unter Hautunreinheiten oder Pickel am Rücken leidest, solltest du deine Angewohnheiten unter der Brause überdenken. Shampoo- oder Conditioner-Reste können am Rücken hinunterlaufen – und das ist die Rötungen verantwortlich. Denn die Reste davon können die Poren verstopfen – und das sorgt wiederum für Pickel.

Diese Fehler können deine Haut auch schädigen

Es gibt aber noch einen weiteren Fehler, welcher Hautunreinheiten verursachen kann – und zwar wenn du zu lange duschst. Denn dadurch wird der Säureschutzmantel angegriffen und kann deine Haut austrocknen. Experten raten daher, nicht länger als zehn Minuten unter der Brause zu stehen. Und natürlich solltest du auch nicht ganz so heiß duschen. Die optimale Temperatur des Wassers sollte zwischen 32 und 38 Grad liegen. Bei zu heißem Wasser wird der Fettfilm der Haut geschädigt. Und es kommt auch auf die Produkte an, welche du verwendest: Beim Duschgel sollte der PH-Wert bei 5,5 liegen.

So kannst du Hautunreinheiten vermeiden

Pickel am Rücken kann man verhindern, wenn einige Dinge beim Duschen beachtet werden. Denn nachdem du deine Haare gewaschen hast, solltest du deinen Rücken mit Wasser und Duschgel reinigen. So wird deine Haut von Shampoo und Spülung gereinigt – dadurch können Pickel nur noch schwer entstehen. Du kannst auch eine Duschbürste verwenden, um die Seifenreste von der Haut zu entfernen. Wenn du die Hinweise beachtest, dürftest du bald keine Pickel mehr am Rücken haben.