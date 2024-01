Kamasutra: Das ist an der Sex-Stellung Beinstrecker besonders

Die Beinstrecker-Stellung ist ein Genuss für sie UND ihn. Denn bei der Kamasutra-Position kommen beide voll auf ihre Kosten. Die Stellung ist sehr einfach, aber sehr intensiv.

Das Kamasutra ist bekannt für seine meist akrobatisch wirkenden Sex-Stellungen. Es gibt aber auch Positionen, die deutlich einfacher sind – aber dennoch sehr intensiv. Dazu zählt auch die Beinstrecker-Stellung. Vor allem die Frau kann dabei entspannen.

So funktioniert die Beinstrecker-Stellung

Bei der Beinstrecker-Stellung liegt die Frau auf dem Rücken – vorteilhaft ist hier vor allem ein weicher Untergrund. Das kann das Bett, eine Matratze oder auch die Couch sein. Ihre Beine sind dabei leicht gespreizt. Der Mann kniet sich zwischen die Beine seiner Partnerin. Er sitzt quasi auf einem Bein der Frau. Das andere Bein streckt sie nach oben zu seinem Oberschenkel – so auch der Name der Position „Beinstrecker“. Er nimmt ihr Bein, sodass ihr Fuß sanft an seiner Schulter liegt. Anschließend kann er in sie eindringen.

Das ist an der Sex-Position besonders

Auf den ersten Blick mag die Beinstrecker-Stellung sehr simpel sein, sie ist jedoch sehr intensiv und vielseitig. Sie verspricht einen magischen Höhepunkt. Und das gleich aus mehreren Gründen. Denn die Position bietet zahlreiche Vorteile: