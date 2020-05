Disney-Geheimnis gelüftet: Goofy ist gar kein Hund!

Einige sagen er ist eine Kuh, andere meinen er ist ein Hund: Zu welcher Tierrasse gehört Goofy jetzt genau? Das hat der amerikanische Sprecher Bill Farmer jetzt in einem Interview klar gestellt!

Es ist eigentlich alles klar: Mickey ist eine Maus, Donald eine Ente und Goofy ein Hund – oder?! Die wildesten Gerüchte spekulieren um die Tierrasse des tollpatschigen Charakters. Einige sind der festen Überzeugung, er ist eine Kuh – andere sind jedopch der Überzeugung, dass er gar kein Tier ist. Was ist davon richtig? Der amerikanische Sprecher Bill Farmer hat nun Licht ins Dunkel gebracht und die Frage endlich beantwortet!

Früher hieß er noch ganz anders

Er gehört zu den ersten Disneyfiguren. Anfangs war er noch unter dem Namen „Dippy Dawg“ bekannt, was definitiv auf einen Hund schließen lässt – ein paar Jahre später erhielt er erst seinen Namen „Goofy“. Seinen Namen bekam der mittlerweile 88 Jahre alte Charakter durch das englische Wort „goof“, was auf deutsch „tollpatschig“ heißt. Und tatsächlich sind seine Eigenschaften alles andere als vertrauenswürdig und loyal – so wie Hunde eben sind. So ist er in der einen Folge in Minnie Maus verliebt, in der anderen in Klarabella Kuh.

Goofy ist einfach Goofy

Jetzt hat sie der Sprecher von Goofy, Bill Farmer, zu Wort gemeldet und stellt alle Vermutungen in den Schatten. Nein, die beliebte Disneyfigur ist weder Hund, noch eine Kuh! „Er ist kein Hund“, erklärte Bill. Gegenüber Yahoo! News erzählt er: „Pluto ist ein Hund – aber Goofy scheint auf dieselbe Art und Weise zur Familie der Hunde zu gehören, wie es auch ein Wolf tut.“ Dennoch nimmt er die Hoffnung aller Hunde-Theorie-Verfechter: „Ich denke, ‚Canis Goofus‘ ist der lateinische Fachbegriff für das, was Goofy ist. Er ist nämlich einfach nur Goofy!“ Somit ist das Rätsel um den jahrelangen Disney-Charakter geklärt. Schon gelesen? Arielle, die Meerjungfrau: 6 Fakten zum Disney-Klassiker!