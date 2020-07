Diese 4 Pflegeprodukte für Boys sollten Girls unbedingt benutzen

In manchen Dingen sind Beauty-Produkte der Männerwelt um einiges besser! Es gibt so einige Must-Haves, die sich Girls bei ihren Boyfriends schnappen sollten. Welche das sind, verrät dir KUKKSI hier.

Männer haben es so viel einfacher, wenn es um Thema Pflege geht. Erstens: Es kostet weniger, zweitens: Sie brauchen viel weniger Produkte, als Frauen – oder? So viel besser sind die Lotionen für die Girls gar nicht, als manche Cremes für Männer. Klar, die Haut ist bei den Geschlechtern dennoch unterschiedlich, aber so mancher Beauty-Hack steckt hinter einigen Produkten, die eigentlich „for men only“ sind! Und manchmal sind ein oder zwei Pflegeprodukte besser, als zehn verschiedene.

Das sollte bei den Girls im Beauty-Schrank stehen

Pre-Shaving

Den meisten Girls ist es gar nicht bewusst, aber Öl oder Pre-Shaving-Schaum bewirkt Wunder bei der Rasur! Leider hat es das Produkt nur dürftig in die Frauenabteilung geschafft. Schau einfach mal bei den Boys vorbei und du wirst die angenehmste Rasur seit langem haben.

Rasierer

Die Klingen der Rasierer der Boys sind um einiges schärfer! Gerade, wenn du Pre-Shaving auf der gewünschte Stelle aufgetragen hast, funktioniert der Rasierer noch um einiges besser. So glatte Beine, wie mit einem schwarzen oder blauen Rasierer, hattest du noch nie! Bye Bye pink und gelb – Hallo dunkle Farben!

After Shave

Um die Konstellation der Shaving-Produkte zu vervollständigen, darf After Shave nicht fehlen. Um deine Haut nicht zu irritieren, gerade nach der scharfen Rasur, brauch sie jetzt besonders viel Pflege und Feuchtigkeit. After Shaves haben einen beruhigenden Inhaltsstoff und lässt deine Haut nicht austrocknen. Ein absolutes Muss in der Beauty-Routine!

Cremes

Manchmal ist weniger mehr – und so dankt auch die komplizierte Haut der Girls ihr es manchmal, dass nicht fünf verschiedene Lotionen auf einmal auftragen werden. Für ein bis zwei Wochen kannst du deiner Haut mal nur eine oder zwei Cremes am Tag verabreichen und du wirst sehen – sie erstrahlt in ganz neuem Glanz.