Die Simpsons: Das wurde in der Serie vorhergesagt!

Leg mal die Tarotkarten zur Seite und guck dir mal lieber eine Folge der Simpson an. Denn in der Serie wird dir nachweislich die Zukunft vorausgesagt – oder? Es gibt immer wieder Fälle, in denen Fans erschreckende Parallelen zu der Kultserie entdecken. Kann das überhaupt sein oder hatte da jemand nur ganz besonders viel Fantasie?

Du hast eine Frage an die Zukunft? Dann schau dir einfach alle Folgen der Simpsons an. In den vergangenen 30 Jahren haben die gelben Figuren mehrmals bewiesen, dass sie hellseherische Fähigkeiten haben – zumindest ihre Produzenten. Sei es die Wahl von Präsident Donald Trump, das Coronavirus oder das Ende von „Game Of Thrones“: Schon öfter haben Fans ungläubig die beliebte Serie geschaut und stellten fest, was da gerade passiert ihnen auf eine skurrile Art bekannt vorkommt.

Das haben die Simpsons vorhergesagt

Präsident Donald Trump

Eine der wohl größten geschichtlichen Vorhersagen: Die Wahl von US-Präsident Donald Trump! In der Episode „Bart to the Future“ muss Lisa die Vereinigten Staaten von Amerika aus einer Krise retten, die niemand anderes als Donald Trump ausgelöst hat. Bereits in der Folge sieht man ihn als Präsident. In der Episode sieht man ihn bereits mit seinem ikonischen Haarschnitt – einfach nur verrückt, wie die Macher der Serie das gemacht haben.

Disney

Dieser Fakt ist nur was für eingeschweißte Hollywood-Fans: 2019 übernahm Disney den Film- und Fernsehgiganten 21st Century Fox und ist somit beinahe alleiniger Marktführer. Und wer wusste bereits 1998, dass Disney die Firma aufkaufen wird? Richtig: Die Simpsons!

Coronavirus

Okay, jetzt wird’s richtig spannend! In der Folge „Marge In Chains“ bricht in Asien ein tödliches Virus aus, welches sich nur durch die Luft verteilt. Vergebens wird nach einem Impfstoff gesucht – doch das Virus breitet sich unaufhaltsam aus. Der richtige Kracher? Ganz nebenbei heißt der Erreger auch „Coronavirus“. Puh, na das ist entweder wirklich hellseherisch oder einfach extrem fantasievoll!

Game Of Thrones

Achtung Spoiler! Wenn du mit GoT noch nicht zu Ende bist, dann ließ besser nicht weiter! Am Ende der Serie stellt sich Daenerys als „Mad Queen“ heraus und setzt die komplette Stadt King’s Landing in Flammen. Die Macher von „Game Of Thrones“ waren sich im Jahr 2017 noch nicht mal selber über den Ausgang der beliebten Serien im Klaren – die Produzenten von „Die Simpsons“ schon.

Smartwatches

In der Folge „Lisas Hochzeit“ wurde das erste Mal eine Smartwatch gezeigt! Bereits 20 Jahre vor dem Entwickeln der ersten Smartwatch konnten die Macher erneut ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und prophezeiten das Kommen der Apple Watch.

Alles abgeklärt?

Die Produzenten der Simpsons haben sich zu den Vorhersagen bereits geäußert – einige Fans wollten wissen, wie genau die Macher der Kultserie das machen! Antwort? Sie sind selber irritiert, dass einige ihrer Folgen wirklich wahr wurden. Denn eigentlich versuchen die Produzenten die Episoden skurril, wie möglich zu gestalten – dabei wollen sie aber immer so gesellschaftskritisch, wie möglich bleiben. Wenn man also die Masse der Folgen betrachtet ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass Homer und Co. das ein oder andere „vorhergesagt“ haben.