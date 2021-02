Independence Day: Das wurde aus dem Filmsohn von Will Smith!

“Independence Day” war einer DER Kult-Filme in den 90er Jahren! Der Sci-Fi-Kracher erfreut sich noch heute großer Beliebtheit. Nicht nur WIll Smith, sondern vor allem sein Filmsohn spielte sich in die Herzen der Zuschauer – verkörpert wurde die Rolle von Ross Elliott Bagley. Doch was macht der Schauspieler heute?

Ross Elliott Bagley war in den 90er Jahren ein gefeierter Kinderstar. Weltberühmt wurde er an der Seite von Will Smith in dem Blockbuster “Independence Day”. In dem Film geht es um einen Angriff von Außerirdischen – die Menschen versuchen diesen abzuwehren. Bill Pullman, Jeff Goldblum und Will Smith wollen die Welt in dem Streifen vor einer Katastrophe bewahren. Der Streifen war 1996 der erfolgreichste Kinofilm in dem Jahr.

Ross Elliott Bagley wurde durch den Film zum Star

Ross Elliott Bagley spielte in “Independence Day” den Filmwohn von Will Smith. Seine erste Rollen hatte er aber schon längst vor dem Sci-Film-Film. Denn sein Filmdebüt feierte der Schauspieler im Jahr 1994 in “Die kleinen Superstrolche” – zu dem Zeitpunkt war er nicht mal 6 Jahre alt. Danach folgten “Ein Schweinchen namens Babe” (1995) sowie “Auge um Auge” (1996). Erst danach folgte “Independence Day”, wo er seinen großen Durchbruch hatte. Nicht nur in Filmen, sondern auch einigen Serien war der Schauspieler zu sehen – darunter “Der Prinz von Bel Air” (1994-1996), “Profiler” (1996), “Providence” (1999), “Expedition der Stachelbeeren” (1999) sowie “Für alle Fälle Amy” (2004). Für seine Rollen bekam er mehrmals den “Young Artist Awards” als bester Schauspieler unter 10 Jahren.

Das macht der Schauspieler heute

Später zog er sich aus dem Schauspielgeschäft über ein Jahrzehnt zurück – er feierte dann aber sein Comeback vor der Kamera. Unter anderem war er dann in dem Horrorfilm “Legend” zu sehen. Er studierte außerdem Theater- und Filmwissenschaften. Mittlerweilearbeitet er erfolgreich als Immobilienmakler und hat selbst schon einen Sohn. Ob er selbst irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters treten wird, bleibt abzuwarten. Schon gelesen? Karate Kid: Das macht Jaden Smith heute!