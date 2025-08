„Hinter Gittern – Der Frauenknast“: Das machen die Serien-Stars heute

„Hinter Gittern – Der Frauenknast“ lief zwischen 1997 und 2007 sehr erfolgreich bei RTL. Es wurden 403 Folgen in 16 Staffeln produziert. Aber was machen die Serien-Stars eigentlich heute?

Die Serie zeigt den Alltag im Frauengefängnis „Reutlitz“. Drogen, Gewalt oder Intrigen stehen hier an der Tagesordnung. „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ zog Millionen Zuschauer in den Bann. Durch die Produktion wurden Schauspielerinnen wie Katy Karrenbauer oder Barbara Freier zu absoluten Stars. Wie ging es für die Insassinnen aus der Justizvollzugsanstalt nach dem Serien-Aus weiter?

Das wurde aus den „Hinter Gittern“-Stars

Katy Karrenbauer (Christine Walter)

Mit „Christine Walter“, welche von Katy Karrenbauer verkörpert wurde, sollte man sich in Reutlitz lieber nicht anlegen. Die Schauspielerin war in allen 16 Staffeln zu sehen und wurde durch die Serie zu einer echten Ikone. Auch nach dem Serien-Aus von „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ war Katy Karrenbauer weiter präsent. Sie lässt sich nicht nur auf zahlreichen Events blicken, sondern spielt auch weiterhin im Theater und nahm 2011 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Zuletzt wirkte sie in „Satanische Sau“ (2025) mit.

Barbara Freier (Ursula König)

In „Hinter Gittern“ war Barbara Freier in der Rolle der „Ursula König“, auch „Uschi“ genannt, zu sehen. Die Schauspielerin begann ihre Karriere jedoch schon lange vor der Knast-Serie. Denn Barbara Freier hatte sich als Theaterschauspielerin einen großen Namen gemacht und wirkte unter anderem in verschiedenen Theatern in Dortmund, Wiesbaden, Hamburg, München, Berlin, Hannover und Wien mit. Laut RTL ist sie hauptberuflich (Synchron-)Sprecherin und verlieh zahlreichen Hörbüchern ihre Stimme. In der ZDF-Serie „SOKO Wismar“ hatte sie im Jahr 2017 einen Auftritt.

Dennenesch Zoude (Mina)

In „Hinter Gittern – Der Frauenknast“ verkörperte Dennenesch Zoude zwischen 2004 und 2007 die Rolle der „Mina“. Bekannt wurde sie im Jahr 1995 mit der Fernsehserie „Gegen den Wind“. Und auch heute ist sie noch eine gefragte Schauspielerin und wirkte zuletzt in „Der Heimweg“ (2025) mit. Zudem hatte sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Gastrollen – darunter in „Polizeiruf 110“, „Tatort“ oder „Alarm für Cobra 11“.

Sigrid Maria Schnückel (Mel Schmidt)

Von 2000 bis 2007 spielte Sigrid Maria Schnückel die Rolle der „Mel Schmidt“. Nach dem Serien-Aus war die Schauspielerin nur noch selten im TV zu sehen. Im Jahr 2012 nahm sie jedoch an „Hinter Gittern – Das große Wiedersehen“ teil. Größere Rollen blieben seitdem aus. Sie ist jedoch als Sprecherin für Hörspiele und Hörbücher tätig.

Christiane Reiff (Ilse)

Die Rolle „Ilse“, gespielt von Christiane Reiff, war von Anfang bis zum Ende bei „Hinter Gittern“ zu sehen. Ihr Mann Hans Christiani hatte einen Gastauftritt in der Knast-Serie. Die beiden hatten auch eine Gastrolle bei GZSZ. Mittlerweile ist es um Christiane Reiff jedoch ruhig geworden und hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Karen Böhne (Eva Baal)

Vor dieser Frau hatten die Insassinnen in Reutlitz große Angst! Denn Karen Böhne spielte die Rolle der strengen Anstaltsleiterin „Eva Baal“. Noch heute ist sie eine gefragte Schauspielerin und war in zahlreichen Folgen der „SOKO“-Krimis im ZDF zu sehen. Im Jahr 2023 konnte man Karen Böhne auch in „Rosamunde Pilcher“ sehen.

Christine Schuberth (Jeanette Bergdorfer)

Christine Schuberth wirkte in der Serie als „Jeanette Bergdorfer“ mit. Den Spitznamen „die alte Ledertasche“ bekam sie nicht umsonst. Denn sie fungierte als Spitzel der Gefängnisleitung. Für den Katalog des Trachtenlabels „Tu Felix Austria“ stand sie Modell. Ansonsten hat sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Cheryl Shepard (Susanne Teubner)

Cheryl Shepard musste als „Susanne Teubner“ den Serientod sterben. Nach „Hinter Gittern“ war die Schauspielerin stolze 12 Jahre in der Serie „In aller Freundschaft“ (2003 bis 2015) als „Dr. Elena Eichhorn“ zu sehen. Ab 2016 wirkte die Schauspielerin in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ mit und stand für „Rosamunde Pilcher – Liebe und andere Schätze“ im Jahr 2022 vor der Kamera.

Isabella Schmid (Lollo)

Ein weiterer Serientod: Auch Isabella Schmid starb als „Lollo“ in „Hinter Gittern – Der Frauenknast“. Von 2010 bis 2011 stand sie für die Serie „Lena – Liebe meines Lebens“ vor der Kamera, später auch in „Rosenheim-Cops“ oder „Rentnercops“. Bekannt ist Isabella Schmid auch als Schauspielerin im Theater.

Claudia Loerding (Jutta Adler)

Bei „Hinter Gittern“ stand Claudia Loerding für die Rolle der Anstaltsleiterin „Jutta Adler“ vor der Kamera. Es folgten später noch einige Gastauftritte unter anderem in „Im Namen des Gesetzes“ oder auch „R. I. S. – Die Sprache der Toten“. Zuletzt war die Schauspielerin in „Wir sind jung. Wir sind stark.“ im Jahr 2014 zu sehen.

Annette Frier (Vivi)

In „Hitter Gittern – Der Frauenknast“ war Annette Frier als „Vivi“ die Geliebte von „Walter“. Sie zählt heute zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen des Landes und spielte zwischen 2010 und 2014 die Hauptrolle in der SAT.1-Serie „Danni Lowinski“. Dafür wurde sie mehrmals ausgezeichnet. Ihr Kameradebüt hatte sie im Jahr 1994 in einer Episode von „Familie Heinz Becker“. Zwischen 2000 und 2001 spielte sie in der Krimiserie „SK Kölsch“ mit, ab 2004 folgte die Impro-Comedy „Schillerstraße“ und ab 2019 stand sie für drei Staffeln der Comedy-Fernsehserie „Merz gegen Merz“ vor der Kamera. Zudem arbeitet sie als Moderatorin und Synchronsprecherin.

Leon Boden (Edgar Brock)

Leon Boden spielte den Justizvollzugsangestellten „Edgar Brock“. Bei ihm hatten die Insassinnen nichts zu lachen. Denn wer nicht seine Regeln befolgte, musste mit Konsequenzen rechnen. Er hatte neben „Hinter Gittern“ in zahlreichen Krimiserien mitgespielt. Zuletzt wirkte er im Jahr 2017 in der Serie „Die Rosenheim-Cops“ mit. Besonders seine Stimme dürfte bekannt sein. Er wurde als die deutsche Stimme von Denzel Washington und Jason Statham bekannt. Leon Boden starb im April 2020 im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.