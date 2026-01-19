Heute im TV: Kevin Costner verhalf Harrison Ford zu legendärer Actionrolle in „Air Force One“

Zwei Hollywood-Legenden und ein schicksalhafter Rollentausch: Harrison Ford hat die Rolle in dem Actionfilm „Air Force One“ dank Kevin Costner bekommen. Der Film läuft heute im TV.

„Air Force One“ erschien im Jahr 1997 und war ein voller Erfolg. Das Budget lag bei 85 Millionen US-Dollar, spielte aber laut Medienberichten um die 315 Millionen US-Dollar ein. Der Streifen erhielt zudem zwei Bambi-Awards und zwei Oscar-Nominierungen für besten Sound und bestes Editing.

Darum geht es in dem Actionkracher „Air Force One“

Harrison Ford und Gary Oldman liefern sich ein Nervenkitzel-Duell: Bei einer Rede in Moskau kündigt US-Präsident James Marshall an, er werde künftig mit aller Macht gegen internationale Terroristen vorgehen. Kurz darauf muss er sein Wort in die Tat umsetzen, als der Dissident Korshunov und seine Anhänger die Maschine des Präsidenten hijacken, um die Freilassung eines Generals zu erpressen. Im Alleingang stellt sich Marshall den scheinbar übermächtigen Gegnern.

Bereits während der Dreharbeiten zeichnete sich ab, dass der Film ein voller Erfolg werden könnte. „Es war einfach den Film zu machen. Das Set war von Tag eins an komplett. Es gab keinerlei Wetterprobleme. Die Belichtung war schnell und einfach. Und wir hatten einen sehr organisierten Regisseur und eine sehr organisierte Produktion“, sagte Harrison Ford der Zeitschrift „Los Angeles Times“.

Kevin Costner verhalf Harrison Ford zu der Rolle

Regisseur Wolfgang Petersen suchte den perfekten Darsteller für den US-Präsidenten James Marshall. Die Wahl fiel zunächst auf Kevin Costner – doch der hatte einfach keine Zeit. Das Projekt wollte der Schauspieler jedoch nicht verstreichen lassen und hat das Drehbuch an Harrison Ford weitergegeben.

„Das war ein Drehbuch, das ursprünglich Kevin Costner hatte, und er gab es mir“, sagte Harrison Ford. „Kevin wusste, dass das ein großer kommerzieller Film wird, aber sein Zeitplan ließ es nicht zu“, fügte der Schauspieler hinzu. Und das war ein Glücksgriff: Denn „Air Force One“ wurde laut dem Portal „Filmstarts“ zum zweiterfolgreichsten Film in der Karriere von Harrison Ford. Übertroffen wurde der Streifen nur von „Auf der Flucht“.

Den Erfolg hat Harrison Ford also Kevin Costner zu verdanken – was ihn immer noch wundert. Denn damals seien er und Kevin Costner keine engen Freunde gewesen. Jedoch sagte er später auch: „Ich mag ihn jetzt sehr viel mehr, weil er mir wirklich einen Erfolg zugespielt hat.“

