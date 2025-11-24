Heute im TV: Gerard Butler muss sich in „Kandahar“ als Geheimagent durch die Wüste schlagen

Das ZDF setzt im „Montagskino“ auf knallharte Action in der Wüste. Als ein Geheimagent der CIA im Nahen Osten enttarnt wird, beginnt für ihn und seinen Übersetzer ein knallharter Überlebenskampf.

Das ZDF zeigt am Montagabend den US-Streifen „Kandahar“ als Free-TV-Premiere. Nach „Angel Has Fallen“ und „Greenland“ ist es die dritte Zusammenarbeit zwischen Regisseur Ric Roman Waugh und Schauspieler Gerard Butler, welcher in der Hauptrolle zu sehen ist. Das Drehbuch stammt von dem ehemaligen Militäroffizier Mitchell LaFortune. Die Dreharbeiten fanden von 2021 bis 2022 in Saudi-Arabien statt. Zwar war der Film im Kino ein Flop, denn er spielte weltweit nur 9,4 Millionen US-Dollar ein – jedoch entwickelte er sich später zum Streaming-Hit.

Darum geht es in der Free-TV-Premiere „Kandahar“

Agent Tom Harris soll undercover einen gefährlichen Auftrag für die CIA an der Grenze zwischen Iran und Afghanistan ausführen. Doch dann wird seine Identität enthüllt.

Mehrere Geheimdienste starten eine gnadenlose Jagd auf den US-Amerikaner. Harris versucht gemeinsam mit seinem Übersetzer Mo, nach Kandahar zu gelangen, denn nur dort ist eine Evakuierung möglich. Spannung pur mit Actionstar Gerard Butler.

Nachdem Tom Harris (Gerard Butler) erfolgreich an der Zerstörung eines Atomreaktors im Iran beteiligt war, freut er sich auf die Heimreise in die USA. Doch dann erhält er von seinem Freund und Mittelsmann Roman Chalmers (Travis Fimmel) einen weiteren Auftrag vor Ort.

Unterstützt wird der Agent dabei von dem Übersetzer Mohammad „Mo“ Doud (Navid Negahban). Als Harris jedoch enttarnt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die beiden müssen den gefährlichen Weg zum Evakuierungspunkt in Kandahar bewältigen. Doch Spezialkräfte aus mehreren Ländern, allen voran der skrupellose Killer Kahil (Ali Fazal), sind ihnen auf den Fersen.

Genre-Experte Ric Roman Waugh präsentiert einen spektakulären Actionfilm, der seine Wirkung auch aufgrund seiner Authentizität entfaltet. Dabei arbeitete der Regisseur nach „Angel Has Fallen“ und „Greenland“ bereits das dritte Mal mit Superstar Gerard Butler zusammen.

Das ZDF zeigt „Kandahar“ am 24. November 2025 um 22.15 Uhr. Der Film ist bis zum 1. Dezember 2025 in der Mediathek verfügbar.