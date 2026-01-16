Heute im TV: Einer der besten Horrorfilme der letzten 25 Jahre

Nach 28 Tagen im Koma erwacht Jim in einem Krankenhaus und findet die Stadt London verlassen und verwüstet vor. Blutrünstige Infizierte haben sich zusammengerottet, um alles noch Lebende zu töten. Doch Jim ist nicht ganz allein. Der Horrorstreifen „28 Days Later“ läuft heute bei RTLZWEI.

Mit „28 Days Later“ hat Regisseur Danny Boyle ein Juwel unter den Horrorfilmen auf die Leinwand gebracht. Er gilt als einer der besten Filme aus dem Genre der vergangenen 25 Jahre. Der Zombiestreifen setzte in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. Der Film spielte 82 Millionen bei einem Budget von acht Millionen Dollar ein und etablierte sich zu einem Kinohit. Aufgrund des Erfolges gab es mehrere Fortsetzungen.

Darum geht es in „28 Days Later“

Beim Einbruch in ein Versuchslabor entdecken militante Tierschützer in Käfige eingesperrte Schimpansen. Vor ihnen sind Bildschirme installiert, auf denen gewalttätige Szenen aus verschiedenen Nachrichtensendungen abgespielt werden. Die Warnungen eines verängstigten Wissenschaftlers ignorierend, die Affen seien „mit Wut infiziert“, beginnen die Aktivisten mit der Befreiung der Tiere.

Kaum in Freiheit, attackieren die wütenden Schimpansen ihre Befreier, die sich, einmal mit der hoch ansteckenden Krankheit infiziert, innerhalb kürzester Zeit in reißende Bestien verwandeln. 28 Tage später erwacht Koma-Patient Jim in einem Krankenhaus in einem verwüsteten und verlassenen London. Überall herrscht Totenstille in der scheinbar menschenleeren Stadt. Doch dann tauchen blutrünstige Gestalten auf. Infizierte haben überlebt und sich zusammengerottet, um alles noch Lebende zu töten, getrieben von irrsinnigen Aggressionen und einem blinden Tötungstrieb. Mit zwei überlebenden Frauen rettet sich Jim in ein Militärcamp bei Manchester. Doch dort geht der Schrecken weiter.

Iren Cillian Murphy gelang mit „28 Days Later“ der Durchbruch

Der britische Regisseur Danny Boyle („Slumdog Millionär“) drehte diesen Film bis auf wenige Szenen mit digitalen MiniDV-Kameras, um einen möglichst realistischen Effekt zu erreichen. Das Drehbuch stammt von Alex Garland mit dem Boyle bereits bei der Verfilmung von Garlands Roman „The Beach“ zusammenarbeitete.

Mit der Hauptrolle des Fahrradkuriers Jim gelang dem Iren Cillian Murphy („Unterwegs nach Cold Mountain“, „Batman Begins“, „Dunkirk“) der internationale Durchbruch. Auch die Britin Naomie Harris ( „Pirates of the Caribbean“ Teil 2 & 3) wurde mit der Rolle der Selina einem größeren Publikum bekannt. In den James Bond-Abenteuern mit Daniel Craig übernahm sie die Rolle der Agentin Miss Moneypenny.

RTLZWEI zeigt „28 Days Later“ am 16. Januar 2026 um 22.35 Uhr.