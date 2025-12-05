Heute im TV: Thriller-Meisterwerk mit Tom Cruise – Ein Film, wo er sich von einer anderen Seite zeigt

Für „Mission: Impossible“ ist Tom Cruise als Ethan Hunt berühmt. In einem anderen Thriller ist davon nichts mehr zu spüren – dabei handelt es sich um ein Meisterwerk von Michael Mann. Der Streifen läuft heute im TV.

In „Collateral“ beweist Tom Cruise, dass er durchaus auch mal ein Bösewicht sein kann und zeigt damit eine ganz andere Seite. Er spielt einen eiskalten Auftragskiller, welcher vor nichts zurückschreckt. Im Gegensatz zu Filmen wie „Mission: Impossible“ ist das einer seiner ungewöhnlichsten Rollen.

Regisseur Michael Mann („Heat – Stadt ohne Gnade“) inszenierte den spannenden Thriller mit Oscar-Gewinner Tom Cruise („Mission: Impossible“-Reihe) als eiskalten Auftragsmörder Vincent, Jamie Foxx („Django Unchained“) als Taxifahrer Max Durocher, Jada Pinkett Smith („The Matrix Reloaded“) als Staatsanwältin Annie Farrell und Mark Ruffalo („Poor Things“) als Detective Fanning.

Manns nächtliches Los Angeles wird durch die Kamera von Dion Beebe („Chicago“, „Into The Woods“) zum pulsierenden Charakter, unterstützt von James Newton Howards atmosphärischer Musik. „Spannender, dicht inszenierter Thriller, der Action, Psychodrama und moralische Fragen auf meisterhafte Weise verbindet“, urteile „cinema.de“.

Darum geht es in dem Blockbuster „Collateral“

Max Durocher, ein Taxifahrer in Los Angeles, träumt von einer eigenen Limousinenfirma. Eines Abends fährt er die Staatsanwältin Annie Farrell, mit der er sich auf Anhieb sehr gut versteht. Kurz darauf steigt Vincent zu, ein eleganter Geschäftsreisender, der Max gleich für die ganze Nacht engagiert. Zuerst denkt sich Max nichts dabei, doch als bei der ersten Station eine Leiche aus einem Fenster auf sein Taxi fällt, erkennt er die tödliche Realität.

Vincent ist ein eiskalter Auftragsmörder und zwingt Max, ihn weiter durch die Stadt zu fahren – weitere Opfer stehen auf seiner Liste. Mit jedem Stopp wird Max klar, dass sein Überleben von seinen Entscheidungen abhängt und er zwischen Gehorsam, Moral und dem Kampf um einen Ausweg hin- und hergerissen ist.

„Collateral“ läuft am 05. Dezember 2025 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI.