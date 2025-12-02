Heute im TV: Coming-of-Age-Drama „No Dogs Allowed“ – Ein pädophiler Teenager, der selbst zum Opfer wird

Das provokante Drama „No Dogs Allowed“ beleuchtet das Thema Pädophilie aus ungewohnter Perspektive. Es war einer der stärksten Filme aus dem Jahr 2024 – und läuft heute im TV.

Seit der 15-jährige Gabo (Carlo Krammling) um seine pädophile Neigung weiß, versucht er seine Bedürfnisse zu kontrollieren und zu verbergen. Weder seinen Freunden noch seiner Familie gegenüber vertraut er sich an, Gehör findet er dagegen in Online-Chatforen.

Darum geht es in dem Film „No Dogs Allowed“

Seine pädophile Neigung hält Gabo (15) vor Familie und Freunden geheim. Aus Angst vor Verurteilung sucht er Unterstützung in Onlineforen und trifft auf den deutlich älteren Dave.

Dieser nutzt Gabos Unsicherheit aus. Der 15-Jährige fühlt sich immer mehr zum jüngeren Bruder seines besten Freundes hingezogen. Zerrissen zwischen Schuldgefühlen vertraut Gabo Dave immer mehr, und es entwickelt sich eine toxische Machtdynamik.

Als die Polizei Dave plötzlich wegen des Verdachts auf Missbrauch von Minderjährigen verhaftet, steht Gabo vor einem Dilemma: Soll er gegen seinen Mentor aussagen, auch wenn er dabei Gefahr läuft, sein eigenes Geheimnis preisgeben zu müssen?

Coming-of-Age-Drama gewann den „Best First Feature Film Award“

Das emotionale Coming-of-Age-Drama „No Dogs Allowed“ beleuchtet das Thema Pädosexualität aus der Sicht eines Jugendlichen. Der Film hat den „Best First Feature Film Award“ im Jahr 2024 gewonnen. „Steve Bache hat einen Film für heute (und morgen) gedreht, der sich mit einem der größten Tabuthemen der Gesellschaft befasst: Pädophilie durch Online-Grooming. Aber er ist mit absoluter Sensibilität und Verletzlichkeit gemacht, dank der hervorragenden Besetzung und insbesondere der beiden Hauptdarsteller. Hier gibt es keine Klischees, und vor allem ist es ein Film für alle Eltern, die glauben, sie wüssten, was ihre Kinder tun, oft online in ihrem eigenen Haus. Aber in Wirklichkeit leugnen, ignorieren oder rationalisieren sie: ‚Das könnte bei mir zu Hause nicht passieren.‘ Aber genau das macht diesen Film zu einem Muss“, lautete die Begründung der Jury.

„No Dogs Allowed“ läuft am 02. Dezember 2025 um 22 Uhr bei 3sat und ist auch in der ZDF Mediathek verfügbar.