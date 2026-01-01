Heute im TV: Action-Hit „Plane“ bei RTL – Gerard Butler hatte einen Säure-Unfall am Set

RTL zeigt am Neujahrstag den Action-Hit „Plane – Absturz im Dschungel“. Die Dreharbeiten werden Hauptdarsteller Gerard Butler wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Denn am Set hatte der Hollywood-Star einen Säure-Unfall.

Während eines schweren Sturms sieht sich ein Pilot gezwungen, sein Verkehrsflugzeug in einem gefährlichen Kriegsgebiet zu landen. Die unvorhergesehene Notlandung bringt ihn und seine Passagiere in eine prekäre Situation, die von den Herausforderungen des Kriegsgebiets geprägt ist.

Brodie Torrance (Gerard Butler) sitzt am Steuer des Flugzeuges – die Landung ist jedoch alles andere als sauber. Doch mit der Notlandung geht das Drama erst richtig los. Es beginnt ein Kampf ums Überleben. Um die Passagiere vor Rebellen zu schützen, verbündet sich Brodie Torrance mit dem Passagier Louis Gaspare – einem Mordverdächtigen auf Gefangenentransport.

Säure-Unfall am Set – Gerard Butler verätzte sich die Hände

In „Plane – Absturz im Dschungel“ präsentiert Gerard Butler sich einmal mehr als großer Action-Held. Die Dreharbeiten gingen aber nicht spurlos an ihm vorbei. Bei einigen Kampfszenen habe sich der Schauspieler an einigen Muskeln verletzt. Als er zwischen die Räder eines Flugzeuges griff, zog er sich außerdem eine Verätzung der Hände zu.

Er bemerkte an seinen Händen immer wieder eine grüne Flüssigkeit. „[Ich] muss mir das Gesicht gerieben haben. Und plötzlich war es in meinem Hals, meinem Mund, meiner Nase und meinen Augen. Es verbrannte mein Gesicht und ich meine wirklich brennen. Wie sich herausstellte, war es im Prinzip Phosphorsäure“, erzählte Gerard Butler in der Talkshow „Late Night with Seth Myers“. Für den Schauspieler war das schmerzhaft – jedoch nahm er es mit Humor. „Für die Szene war es großartig. Ich gebe in meiner Arbeit eben alles“, so Gerard Butler.

Im Schweizer „Blick“ gab er jedoch zu: „Ich wünsche mir, ich wäre im richtigen Leben auch so abgeklärt.“ Dennoch verkörpert er gerne heldenhafte Figuren: „[Plane ist] eine verrückte Achterbahnfahrt, es geht im Eiltempo auf und ab. Das sind Streifen, die ich am liebsten drehe. Ich will das Publikum ja nicht langweilen.“

RTL zeigt „Plane – Absturz im Dschungel“ am 01. Januar 2025 um 20.15 Uhr.