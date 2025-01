„Hartz und herzlich“-Selina muss vor Gericht – Bürgergeld-Empfänger stocksauer

In den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ muss Selina vor Gericht. Dort soll entschieden werden, ob die Tochter von Petra einen Betreuer braucht.

Beim Amtsgericht wird darüber entschieden, ob die geistig und körperlich eingeschränkte Selina einen gesetzlichen Betreuer bekommt. Ein wichtiger Termin – auch für Mama Petra. Das Mutter-Tochter-Gespann ist deswegen sehr nervös, sind doch beide der Meinung, dass die 19-Jährige keinen Betreuer braucht.

Selina hat eine angeborene Beeinträchtigung. Die Tochter von Petra will aber dennoch selbstständig sein und lehnt einen Betreuer ab. Jedoch hat dazu das letzte Wort das Gericht. Und der Richter urteilt: Selina wird ein Betreuer an die Seite gestellt. Zurück zu Hause wartet Pascal schon auf Neuigkeiten. Da das Gericht sich für einen Betreuer entschieden hat, sieht er schwere Zeiten auf seine Schwester zukommen – mit vielen Vorschriften und wenig Eigenständigkeit.

Gericht entscheidet sich für Betreuer – Selina ist am Boden zerstört

Selina ist nach der Entscheidung am Borden zerstört, denn sie fühlt sich heruntergestuft. „Ich hab mich richtig scheiße gefühlt“, sagt Selina bei „Hartz und herzlich“. Das Gericht habe einfach „ohne mich zu fragen, hinter meinen Rücken entschieden“. Die Bürgergeld-Familie ist richtig sauer. Und auch Pascal sieht die Zukunft seiner Schwester eher negativ: „Dir ist aber schon klar […], du darfst wegen des Betreuers fast gar nichts mehr, der beeinträchtigt dich in deinem ganzen Leben.“

Pascal redet sich in Rage: „Will die Betreuerin ihr den Ar*** abputzen?“

Dann redet sich Pascal richtig in Rage: „Selina kann auch viele Sachen alleine, sie kann ja auch alleine auf Toilette oder will die Betreuerin ihr den Ar*** abputzen?“ Dennoch hilft das alles nichts, denn das Gericht hat entschieden – und nun muss sich Selina dem fügen. Petra versucht dennoch, optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Sie kann dir viel helfen! Du weißt ja noch gar nicht, was sie alles hat oder was sie bei dir machen soll“, erklärt die Protagonistin.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI täglich um 18.05 Uhr.