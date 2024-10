„Halloweentown“: Das machen die Stars heute

„Halloweentown – Meine Oma ist ’ne Hexe“ ist ein Kinder-Kultfilm aus den 90er Jahren. Zum Gruselfest erfreut sich er Streifen noch heute großer Beliebtheit. Wie ging es für die Darsteller nach dem Film weiter?

In dem Streifen geht es um die 13-jährige „Marnie Piper“, die mit ihren Geschwistern „Dylan“ und Sophie“ sowie Mama „Gwen“ das Halloweenfest feiern will. Dabei ist auch Großmutter „Agatha“, welche die Familie einmal im Jahr besucht. Sie will dann nachts noch nach Hause fahren – was sie jedoch nicht ahnt: Die Kinder folgen ihr und lüften ein Geheimnis. Denn sie erfahren, dass ihre Großmutter eine Hexe ist und gelangen so auch nach „Halloweentown“. In der Stadt leben nur Geister und andere Kreaturen – und eben auch ihre Großmutter.

Das machen die „Halloweentown“-Stars heute

Kimberly J. Brown alias Marnie Piper

Bereits im Alter von 5 Jahren begann Kimberly Jean Brown ihre Schauspielkarriere. Zunächst wirkte sie in Werbespots mit, später dann am Broadway. Im Alter von 11 Jahren wurde sie für ihre Rolle der Marah Lewis in „Springfield Story“ für den Daytime Emmy Award nominiert. Sie war in der Sitcom „Ein Zwilling kommt selten allein“ sowie in den Produktionen „Auf schlimmer und ewig“, „Ein Hauch von Himmel“ und „Law & Order: Special Victims Unit“ zu sehen. Sie lieh zudem ihre Stimme und wurde dann auch bekannt durch die „Halloweentown“-Filme – in drei von vier Filmen war sie zu sehen. Danach stand die Kimberly J. Brown für weitere Produktionen vor der Kamera – so beispielsweise in „Be Cool – Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Hit“ oder zuletzt „Low Winter Sun“ im Jahr 2013. Danach ist es etwas ruhiger um die Schauspielerin geworden.

Joey Zimmerman alias Dylan

In „Halloweentown“ spielte Joey Zimmermann den jüngsten Bruder von Hexe Marnie. Seine Schauspielkarriere begann ebenfalls früh: Bereits im Alter von sechs Jahren stand er für den Thriller „Jack Reed – Unter Mordverdacht“ vor der Kamera. Neben „Halloweentown“ erlangte er große Bekanntheit durch seine Rolle in dem Streifen „Mother’s Boys“. Unter anderem spielte Joey Zimmermann auch in den Serien „Earth 2“ sowie „Practice – Die Anwälte“ mit. Nach den „Halloweentown“-Filmen hat sich der Schauspieler vorwiegend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Debbie Reynolds alias Agatha ‚Aggie‘ Cromwell

Dobbie Reynolds verkörperte in „Halloweentown“ die Hexengroßmutter Agatha ‚Aggie‘ Cromwell. Im Jahr 2016 ist die Schauspielerin verstorben. Sie hatte eine große Karriere hinter sich – denn sie war nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin und Tänzerin. Ihre Karriere begann Ende der 1940er Jahre als Schauspielerin bei Warner Brothers. Große Bekanntheit erlangte Dobbie Reynolds vor allem als Darstellerin in Filmmusicals wie „Singin’ in the Rain“ und „Tammy“. Sie war in mehreren Jahrzehnten in zahlreichen Produktionen zu sehen – zuletzt stand sie für „Liberace – Zu viel des Guten ist wundervoll“ im Jahr 2013 vor der Kamera.

Judith Hoag alias Gwen Piper

In „Halloweentown“ verkörperte Judith Hoag die Mutter Gwen Piper. Sie war ebenfalls in allen vier Teilen zu sehen und ist der Schauspielerei bis heute treu geblieben. Nach der Grusel-Komödie spielte sie unter anderem in der Serie „Big Love“, „Grey’s Anatomy“, „The Mentalist“, „Castle“, „Criminal Minds“ oder „Nashville“ mit. Im Jahr 1988 heiratete Hoag den Schauspieler Vince Grant. Zusammen haben die beiden zwei Kinder. Mittlerweile hat sich das Paar jedoch geschieden.

Robin Thomas alias Kalabar

In „Halloweentown“ verkörperte Robin Thomas den Hexenmeister „Kakabar“ und war zudem auch noch der Bürgermeister der gruseligen Gemeinde. Der Schauspieler war in allen vier Teilen der Reihe zu sehen. Noch bis heute arbeitet er als Schauspieler. So war er unter anderem in den Serien „Crazy Ex-Girlfriend“, „Mystery 101, „Lethal Weapon“, „Life Unexpected“, „Fuller House“ sowie „Zoo“ zu sehen. Über sein Privatleben ist sehr wenig bekannt. Schon gelesen? Independence Day: Das wurde aus dem Filmsohn von Will Smith