Halle Berry rächt sich bei den Oscars an Adrien Brody – danach kommt es zu einer Panne auf der Bühne

22 Jahre hat Halle Berry auf diesen Moment gewartet. Nun konnte sich die Schauspielerin an Adrien Brody rächen und überrumpelte ihren Kollegen mit einem Kuss. Später kam es zu einem weiteren kuriosen Moment auf der Bühne.

Bei den 97. Academy Awards am Sonntagabend schritt neben Stars wie Ariana Grande, Meg Ryan oder Demi Moore auch Adrien Brody wieder über den roten Teppich. Der Schauspieler war erneut nominiert – und konnte in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ für seine Rolle in dem Streifen „Der Brutalist“ abräumen.

Rückblick: Im Jahr 2003 wurde Adrien Brody für seine Rolle in „Der Pianist“ geehrt und sorgte mit Halle Berry für einen Skandal. Die Schauspielerin hatte ihm damals die Trophäe überreicht. Bevor den Preis entgegennahm, umarmte er die Schauspielerin und küsste sie mehrere Sekunden lang auf den Mund. Der Kuss war im Vorfeld nicht abgesprochen und kam sehr überraschend. 14 Jahre später äußerte sich die Schauspielerin dazu: „Die Reaktion in meinem Kopf darauf war: ‚Was zum Teufel passiert bitte gerade?'“ Sie wurde überrumpelt und hat den Kuss über sich ergehen lassen.

Halle Berry rächt sich an Adrien Brody

22 Jahre später hat sich Halle Berry an Adrien Brody gerächt. Als sich der Schauspieler kurz vor der Verleihung mit Journalisten in Begleitung seiner Ehefrau unterhielt, wurde er von Halle Berry unterbrochen und leidenschaftlich auf den Mund geküsst.

Gegenüber Variety äußerte sich die 58-Jährige später dazu: „Das war eine tolle Nacht für ihn, und für mich auch. Ein Teil dieses Moments zu sein… heute Abend musste ich es ihm zurückzahlen.“ Und weiter sagt sie: „Er ist dieses Jahr nominiert. Das hat er verdient.“

Oscar-Panne: Adrien Brody wird plötzlich auf Bühne unterbrochen

Auf der Bühne kam es zu einem weiteren kuriosen Moment, denn Adrien Brody wurde unterbrochen. Als er gerade seinen Preis entgegennahm und sich bei seiner Frau bedankte, wurde er von dem Orchester „abmoderiert“. Der Schauspieler nahm es mit Humor: „Ich komme ja zum Ende. Bitte. Bitte. Ich komme zum Ende. Bitte schaltet die Musik aus. Ich habe das schon mal gemacht. Es ist nicht mein erstes Mal. Ich werde mich kurz fassen.“