    Gruseliger Grund: Deshalb sollte man das Hotelzimmer nur im Dunkeln betreten

    Hotelzimmer
    iStock / igoriss

    Nach einer langen Reise will man sich am liebsten sofort auf dem Bett im Hotel ausruhen. Bei der Ankunft sollte man das Zimmer jedoch nur im Dunkeln betreten – dahinter steckt ein gruseliger Grund. 

    Zimmertür aufschließen, Licht an und sich kurz ins Bett hinlegen – so kommen die meisten Urlauber im Hotelzimmer an. Das ist jedoch keine gute Idee – stattdessen sollte man das Hotelzimmer lieber im Dunkeln betreten.

    Bettwanzen im Hotelzimmer erkennt man nur im Dunkeln

    Laut einer Reinigungskraft in den sozialen Netzwerken sollten Touristen bei der Ankunft niemals das Licht anmachen. Stattdessen empfiehlt sie, die Rollos und Vorhänge zu schließen. Danach sollte die Taschenlampe am Handy verwendet werden. Denn nur so können am besten Bettwanzen im Hotelbett erkannt werden, welche sich bei Licht eher verstecken.

    Frau im Hotel
    Ekliger Grund: Darum sollte man den Koffer im Hotel nie auf den Boden stellen

    Im Dunkeln sollte das Bett sowie die Matratze genau abgesucht werden. Bettwanzen halten sich vor allem in den Ecken auf. Dunkle Flecken unter dem Laken sind ebenfalls ein Indiz dafür, dass es sich dabei um Bettwanzen handeln könnte. Nicht nur auf dem Holz sind die Insekten auffindbar, sondern auch auf dem Lattenrost, Steckdosen, Lichtschaltern oder Fußleisten.

    Neben Kotresten sind möglicherweise auch Blutspuren zu finden – sie entstehen, wenn die Tiere beim Saugvorgang zerquetscht werden. Wenn man sich vergewissert hat, dass die Insekten nicht im Hotelzimmer sind, kann man ohne Bedenken das Licht anmachen und sich ins Bett legen.

    Was tun, wenn man Bettwanzen im Hotel hat?

    Wenn man Bettwanzen entdeckt, sollte man umgehend das Personal kontaktieren und ein anderes Zimmer verlangen. Es ist ratsam, den Befall zu dokumentieren. Bei Pauschalreisen sollte der Reiseveranstalter informiert werden – dort kann man eine Minderung der Reise oder Schadenersatz verlangen. Außerdem sollte der Koffer geschlossen sein, damit man die Tierchen nicht mit nach Hause nimmt.

    Bettwanzen sind kein Zeichen von Unsauberkeit. Die Insekten können sich dort aufhalten, wo sich viele Menschen befinden – das können Jugendherbergen oder auch 5-Sterne-Hotels sein. In gehobenen Hotels ist es jedoch wahrscheinlich, dass das Personal die Bettwanzen vor dem Check-in des Gastes entdeckt. Denn dort werden die Mitarbeiter in der Regel besser geschult.

    Bettwanzen sind zwar schwer loszubekommen, jedoch sind diese für den Menschen in der Regel ungefährlich. Denn im Vergleich zu Zecken übertragen sie keine Krankheiten. Dennoch sollte man sich die Bisswunde einer Bettwanze nicht aufkratzen, da sich diese entzünden kann.

