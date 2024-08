„Größter Fehler“: Dschungel-Star Kader Loth bereut ihre Trash-TV-Karriere

Kader Loth ist in der Legenden-Staffel vom Dschungelcamp dabei. Im Trash-TV ist die 51-Jährige eine echte Ikone – dabei bereut die Reality-Queen ihre TV-Karriere.

Kader Loth hat in zahlreichen TV-Formaten teilgenommen. Dazu zählte auch die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Im Laufe ihrer TV-Karriere sorgte die Trash-Ikone immer wieder für Schlagzeilen: Die Deutsch-Türkin fiel im „Big Brother“-Container in Ohnmacht, hatte in „Die Alm“ eine Affäre mit einem Bergbauern und wurde im Dschungelcamp von einer Schlange gebissen.

„Mein größter Fehler war es, eine Trash-Ikone zu werden“

Die 51-Jährige bereut ihre Trash-TV-Ikone. „Mein größter Fehler war es, eine Trash-Ikone zu werden“, sagte Kader Loth im Jahr 2023 in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Damals suchte sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Wohnung. „Mein Mann und ich suchen verzweifelt eine größere Wohnung. Immer, wenn die Vermieter meinen Namen hören, kommt die Absage“, erzählt der Dschungel-Star.

Auf die Frage, ob sie im Leben weitere Fehler begangen hat, nannte Kader Loth ihre Brustvergrößerung. Und auch ihre Heirat im Alter von 17 Jahren war ein Fehler: „Da war ich zu jung“, gab Kader Loth zu. Außerdem sagt der Reality-Star, dass sie sich den ein oder anderen Liebhaber hätte sparen können.

Im Jahr 2017 war Kader Loth im Dschungelcamp. Zunächst allerdings war sie im Cast der Staffel gar nicht geplant. Die 51-Jährige stieg damals als Ersatz für Nastassja Kinski in den Flieger nach Australien. Sie absolvierte mehrere Dschungelprüfungen und wurde als Fünftplatzierte herausgewählt. Nicht die Show sei die größte Herausforderung gewesen, sondern Mitcamperin Hanka Rackwitz. „Nicht das Dschungelcamp ist die größte Herausforderung, sondern Hanka“, lautete nur ein Spruch von Kader Loth. Nun treffen die beiden in der Allstars-Staffel wieder aufeinander.

Das muss man über Kader Loth wissen

Kader Loth wurde am 5. Januar 1973 in Berlin geboren. Sie hat türkische Wurzeln und heiratete mit 17 Jahren einen Mann aus Kanada. Bekannt wurde sie als Model im Männermagazin Penthouse und durch ihre Teilnahme an „Big Brother“ und „Die Alm“. Kader Loth erlangte den Ruf als Trash-Queen Deutschlands. Sie nahm an verschiedenen Reality-Sendungen teil – darunter „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“ und „Kampf der Realitystars“.

2022 war sie Teil von „Das Sommerhaus der Stars“, 2023 von „Temptation Island VIP“. Kader Loth ist auch als Sängerin aktiv und veröffentlichte 2023 ihre Single „Diva“. Ursprünglich plante sie, beim ESC 2024 anzutreten, aber dieser Traum platzte. Stattdessen feierte sie ihr Comeback als Runway-Model für die Mode-Marke „Namilia“ auf der Berliner Fashion Week.