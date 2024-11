„Golden Bachelor“: Todesdrama! Kandidatin Sylvia enthüllt tragisches Geheimnis

Am 3. Dezember startet die neue RTL-Show „Golden Bachelor“. Noch vor dem Start enthüllt eine Kandidatin ein trauriges Geheimnis und verrät den wahren Grund, weshalb sie an der Kuppelshow teilnimmt.

Seit kurzem steht fest: Der ehemalige Lehrer Franz Stärk ist der „Golden Bachelor“ und sucht im TV nach der großen Liebe. Ab dem 3. Dezember wird der 73-Jährige an seine Ü60-Ladys die Rosen verteilen. Der Rosenkavalier erzählt, weshalb er an der Show teilnimmt: „Ich bin seit 12 Jahren Single und 18 Frauen zu begegnen mit so einem Riesenpotenzial an Lebenserfahrungen, mit ihnen darüber in den Austausch zu gehen, das finde ich eine ganz spannende Geschichte und das hat mich sehr motiviert. Da freue ich mich auch sehr drauf.“

Beim Dating ist sei laut ihm vor allem Lebenserfahrung wichtig. „Liebe im Alter hat sowieso einen etwas anderen Stellenwert hat als bei den jüngeren Leuten. Da ist es viel schnelllebiger. Hier kommt schon noch mehr zusammen, da gibt es dieses Potenzial an Lebenserfahrung, was man so mit sich trägt, mit allem drum und dran. Man weiß nicht, wie die Frauen Single geworden sind, ob es da Todesfälle gegeben hat oder ob es Krankheiten gibt“, meint Franz Stärk im Interview mit RTL.

Der letzte Freund von Kandidatin Sylvia starb an Krebs

Und damit hat er sogar recht, denn bei einer seiner Kandidatinnen gab es nämlich einen Todesfall. Die 62-jährige Sylvia aus Brandenburg offenbart, dass sie an der Kuppelshow teilnimmt, da zwei Freundinnen ihr nach einer traurigen Lebensphase dazu rieten. „Mein letzter Freund/Partner verstarb an Krebs nach nur 1 Jahr Beziehung“, offenbart Sylvia. Weiter berichtet die 62-Jährige: „Ich fand im Februar 2023 erst spät mein vermeintlich größtes Glück beim Online-Dating, das durch die Krebserkrankung meines Freundes aber leider so schnell und traurig endete.“

Sylvia hat auch erzählt, welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen sollte. „Ehrlichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, positives Denken und Fühlen. Angenehmes, sportliches Äußeres – er sollte gut riechen und reiselustig sein“, plaudert die Brandenburgerin aus. Und dann verriet die „Golden Bachelor“-Kandidatin auch, was sie mitbringt: „Ich bin eine ehrliche, fröhliche Haut und resilient nach so manchen privaten Tiefschlägen, die mit und nach meiner Scheidung einhergingen. Ich weiß, was ich will und aber inzwischen auch, was ich nicht will.“

„Golden Bachelor“ läuft ab dem 3. Dezember 2024 bei RTL+.