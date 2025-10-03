Connect with us

    „Go Trabi Go“: Das wurde aus Jacqueline-Darstellerin Claudia Schmutzler

    "Go Trabi Go"
    „Go Trabi Go“ war nach der Wiedervereinigung einer der ersten Kinofilme und wurde zum absoluten Kultstreifen. Claudia Schmutzler spielte darin die Rolle der Jacqueline Struutz“ – aber was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

    In „Go Trabi Go“ geht es um die Familie Struutz, die sich auf die Spuren Goethes begibt. Mit dem blauen Trabanten „Schorsch“ fahren sie von Bitterfeld nach Neapel. In Regensburg legen sie einen Zwischenstopp bei Westverwandten ein. Doch während der Reise kommt es immer wieder zu Turbulenzen: Mal streikt der Motor, danach folgt eine Mitfahrt auf dem Laster eines Fernfahrers (Der 118 Trabi-Witze erzählt) und dann landen sie plötzlich in einem FKK-Bereich. Am Gardasee werden ihnen dann auch die Räder gestohlen.

    Durch „Go Trabi Go“ wurde Claudia Schmutzler im Jahr 1991 bekannt, welche die Tochter „Jacqueline“ von Udo (Wolfgang Stumph) und Rita (Marie Gruber) verkörperte. Ein Jahr später folgte dann der zweite Teil „Go Trabi Go 2 – Das war der wilde Osten“.

    Noley Thornton in "Heidi"
    "Heidi": Das wurde aus Kinderstar Noley Thornton
    So ging es für Claudia Schmutzler nach „Go Trabi Go“ weiter

    Nach „Go Trabi Go“ arbeitete Claudia Schmutzler weiter als Schauspielerin. Ein großer weiterer Erfolg war ihre Rolle als Schwester Stefanie von 1996 bis 2004 in der SAT.1-Krankenhausserie „Für alle Fälle Stefanie“. „Ich habe die Rolle wahnsinnig gerne gespielt. Schwester Stefanie ähnelte meiner privaten Persönlichkeit“, sagte die Schauspielerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

    Von 2005 bis 2017 spielte sie die Kriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in der ZDF-Fernsehserie „SOKO Wismar“. Von 2019 bis 2020 hatte sie eine Hauptrolle in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“. Insgesamt spielte Claudia Schmutzler in zahlreichen weiteren Produktionen mit – darunter „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“, „Familie Dr. Kleist“ und „In aller Freundschaft“. Neben ihrer Schauspielerei im Fernsehen wirkt sie auch im Theater mit.

    Claudia Schmutzler ist seit dem Jahr 2021 Mitglied im Stiftungsbeirat bei IVQS Stiftung – gegen Altersarmut bei Schauspielern. Sie lebt in Berlin und hat einen Sohn und die Tochter Charley Ann, welche ebenfalls Schauspielerin ist. Von 2016 bis 2021 war Claudia Schmutzler mit dem Schauspieler Sönke Schnitzer liiert, welche sich bei Dreharbeiten für die Serie „SOKO Wismar“ kennengelernt haben.

