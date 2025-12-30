Gewusst? Michael & Rita aus „Ein Herz und eine Seele“ waren ein Paar

Für viele Menschen gehört die Folge „Der Silvesterpunsch“ aus der Kultserie „Ein Herz und eine Seele“ zum Jahreswechsel dazu. Seit mittlerweile über 50 Jahren flimmert die Silvesterparty über die Bildschirme. Es gibt aber auch noch heute einige Geheimnisse aus der Serie – so waren die Darsteller Michael und Rita auch in Realität ein Paar.

Ähnlich wie „Dinner for One“ wird „Der Silvesterpunsch“ immer wieder an Silvester gezeigt. Die Episode aus der Serie „Ein Herz und eine Seele“ hat Kultstatus. Alle Jahre wieder stoßen Ekel Alfred Tetzlaff (Heinz Schubert), seine Frau Else (Elisabeth Wiedemann), seine Tochter Rita (Hildegard Krekel) und Schwiegersohn Michael (Diether Krebs) mit einem Punsch auf das neue Jahr an.

Familienvater „Ekel“-Alfred ist keine umgängliche Person und stellt die Nerven der Familie auf eine harte Probe. Zudem nimmt er kein Blatt vor den Mund – vor allem bei politischen Themen. Er kritisiert die SPD und Ausländer. Sein Schwiegersohn ist eher links eingestellt – und das sorgt innerhalb der Familie für Zündstoff und viele Diskussionen.

Während der Dreharbeiten waren Michael und Rita in Realität ein Paar

Hildegard Krekel ist in „Ein Herz und eine Seele“ als Rita zu sehen. Liiert ist ihre Rolle mit Michael, welcher von Diether Krebs gespielt wird. Was die wenigsten Zuschauer jedoch wissen: Die beiden waren auch abseits der Kameras in Realität ein Paar. Geheiratet haben die beiden jedoch nicht. Ein weiterer interessanter Fakt: Hildegard Krekel hat Diether Krebs tatsächlich erst die Rolle als „Sozi-Schwiegersohn“ Michael verschafft.

Die Serie „Ein Herz und eine Seele“ umfasst zwei Staffeln und hat insgesamt 25 Folgen, welche zwischen 1973 und 1976 von der ARD produziert wurden. Die ersten Episoden wurden in Schwarz-Weiß aufgezeichnet und die aktuelle Folge fand immer vor Publikum statt. Die Macher haben oft aktuelle Themen in der Serie behandelt.

Die Episode „Silvesterpunsch“ ist die wohl bekannteste und wird zum Jahreswechsel mehrmals im Fernsehen gezeigt – es handelte sich zudem um die erste Folge, welche in Farbe aufgezeichnet wurde. Übrigens: Mittlerweile heißt die Folge „Der Silvesterpunsch“ – das war jedoch nicht der ursprünglicher Name. Denn dieser lautete bei der Erstausstrahlung im Jahr 1973 „Der Sylvesterpunsch“. Alle Darsteller aus „Ein Herz und eine Seele“ sind mittlerweile verstorben.