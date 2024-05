Gespaltener Bambus: Intensive Höhepunkte mit der Sex-Stellung!

Schon seit Jahrzehnten setzen Menschen auf verschiedene Sex-Stellungen, um zum Höhepunkt zu kommen. Das Kamasutra bietet zahlreiche Positionen – diese sind manchmal ungewöhnlich und teilweise akrobatisch. Eine Stellung ist auch der „Gespaltene Bambus“ – aber was hat es damit auf sich?

Einige Kamasutra-Stellungen können eine echte Bereicherung für das Sexleben sein. Der „Gespaltene Bambus“ mag auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich klingen – dabei beschert die Position nicht nur einen intensiven Orgasmus, sondern ist auch einfach umzusetzen. Die Stellung lässt die Lust ganz neu erleben.

So funktioniert die Sex-Stellung „Gespaltener Bambus“

Bei der Position „Gespaltener Bambus“ liegt die Frau bequem auf dem Rücken und streckt eines ihrer Beine in die Luft. Ihr Partner positioniert sich wie in der Missionarsstellung zwischen ihren Oberschenkeln und dringt in sie ein. Anschließend legt er ihr Bein auf die rechte oder linke Schulter – je nachdem, welches Bein sie ausgestreckt hat. Mit den Armen stürzt sich der Mann auf der Couch oder dem Bett ab. Anschließend kann er in sie eindringen.

Das ist besonders an der Position

Der Mann kann in seine Partnerin bei der Position besonders tief eindringen. Der G-Punkt wird also sehr stimuliert – das beschert intensive Orgasmen. Die Tatsache, dass nur ein Bein in die Luft gestreckt wird, sorgt für einen besonderen Penetrationswinkel. Die Bewegungen der Beinmuskeln wirken sich auch bis auf die Vagina aus.

Die Sex-Stellung „Gespaltener Bambus“ bietet zudem einige Varianten, für die es eigentlich keiner besonderen Anleitung bedarf. So kann man das Bein beispielsweise auch seitlich spreizen oder auch etwas einknicken. Zudem könnte man auch beide Beine auf den Schultern des Mannes ablegen. Bereits kleine Variationen können sich auf das Liebesspiel enorm auswirken.

Wenn sich die Frau mit den Händen an seinen Armen festhält, kann sie sich noch näher an seinen Penis heranziehen – auch das sorgt für ein intensives Gefühl und man ist seinem Partner sehr nahe. Egal, für welche Variante man sich bei dem „Gespaltenen Bambus“ entscheidet – die Sex-Stellung ist einfach umzusetzen und sorgt für einen intensiven Orgasmus. Die Kamasutra-Stellung bringt definitiv neuen Schwung ins Bett, wo beide auf ihre Kosten kommen.