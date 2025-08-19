Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Reise

    Gepäck könnte vernichtet werden: Darum dürfen keine Kartoffeln im Flugzeug transportiert werden

    gepostet am

    Koffer am Flughafen
    iStock / marchmeena29

    Ein kleiner Snack im Handgepäck oder auch andere Speisen werden auf Flugreisen oft mitgenommen. Kartoffeln sind jedoch nicht erlaubt – das hat auch einen Grund.

    Nicht alle Souvenirs dürfen problemlos im Flugzeug befördert werden. Vor allem bei Lebensmitteln ist die Situation kompliziert. Während Snacks problemlos transportiert werden können, müssen flüssige Nahrungsmittel wie beispielsweise Suppe in einen Behälter abgeführt werden.

    Einige Nahrungsmittel oder Getränke aus dem jeweiligen Urlaubsland landen bei vielen im Koffer. Doch Vorsicht: Nicht alles, was schmeckt, darf einfach so mit ins Flugzeug genommen werden. Die meisten Airlines erlauben den Passagieren, Lebensmittel im aufgegeben Gepäck zu transportieren. Es gelten jedoch die Bestimmungen des jeweiligen Landes.

    Kartoffeln
    Aus diesem Grund sollte man niemals Kartoffeln in der Mikrowelle aufwärmen

    Deshalb sind Kartoffeln im Flugzeug tabu

    Wegen der Gefahr der bakteriellen Ringfäule dürfen jedoch keinerlei Kartoffeln mitgenommen werden – das betrifft sowohl das Handgepäck, als auch das Aufgabegepäck. Es handelt sich dabei um eine gefährliche Kartoffelkrankheit. Dies gilt sowohl für Flüge innerhalb der EU als auch für Flüge von oder nach Deutschland.

    Wenn Lebensmittel im Koffer anfangen zu verrotten, wird das Gepäck aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen zum Sicherheitsrisiko. Das Gepäck kann dann am Flughafen vernichtet werden – auch ohne Zustimmung des Besitzers.

    Jedoch handhabt das jeder Flughafen etwas anders. „Sollten sich in einem ,gestrandeten‘ Gepäckstück verdorbene Lebensmittel befinden, sind die Flughafenmitarbeitenden vor Ort autorisiert, das Gepäckstück zu öffnen und die verdorbenen Lebensmittel zu entsorgen (Vier-Augen-Prinzip)“, erklärt eine Sprecherin vom Flughafen Dortmund gegenüber Travelbook.

    Nach Absprache mit dem Besitzer sei „eine Teil- oder eine komplette Entsorgung“ möglich, lässt ein Pressesprecher vom Airport Düsseldorf verlauten. Eine ähnliche Praxis verfolgt auch der Berliner Flughafen. Es kommt zwar selten vor, aber ist auch nicht abgeschlossen: Eine Entsorgung des Koffers sei auch ohne Rücksprache mit dem Besitzer möglich.

    Das hat auch das Amtsgericht Frankfurt so entschieden. In dem konkreten Fall ging es um einen Urlauber, welcher Oliven, mehrere Flaschen Wein und Salami transportiert hatte. Als das Gepäckstück verloren ging und gelagert wurde, lief Flüssigkeit aus dem Koffer heraus, nachdem die Flaschen zerbrochen sind. Aus hygienischen Gründen hat der Flughafen den Koffer vernichtet. Der Besitzer klagte zwar vor Gericht, jedoch wurde die Klage abgewiesen. Auf verderbliche Lebensmittel oder Kartoffeln sollten Touristen daher lieber verzichten.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023