„Gemischtes Hack“: Tommi Schmitt will „Tagesschau“ nach Beef boykottieren

Tommi Schmitt und Felix Lobrecht produzieren den meistgehörten Podcast Deutschlands und präsentieren eigene TV-Shows. Doch nun kam es zu einem Beef mit der „Tagesschau“.

Mit ihrem Podcast „Gemischtes Hack“ sind sie an der Spitze der Spotify-Charts. Mittlerweile ist der Jahresrückblick von Spotify auch in vielen Medien ein Muss in der Berichterstattung. Dabei hat sich die älteste Nachrichtensendung des Landes einen Fauxpas geleistet.

Die „Tagesschau“ veröffentlichte im Netz ein Bild mit der Aufschrift „‚Gemischtes Hack‘ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt ist der meistgehörte Podcast“. Auf dem Bild ist ausschließlich Felix zu sein, jedoch nicht sein Kollege. Tommi hoffte darauf, dass es sich um ein Versehen handelt und kommentierte den Beitrag: „Ich glaube, das ist mein Lieblingsfoto von uns.“

Tommi Schmitt über die „Tagesschau“: „Die haben mich einfach so gedisst“

Statt das Bild zu ändern, kam von der „Tagesschau“ ein ziemlich bissiger Kommentar zurück: „Unseres auch.“ In einer Folge „Gemischtes Hack“ ging er nun auf den Beef mit der Nachrichtensendung ein. „Die haben mich einfach so gedisst. Völlig unnötig. Ohne Emoji, ohne alles“, sagt Tommi Schmitt. Felix beschreibt es so: „Die haben das Existenzrecht von Tommi aberkannt.“

Für den Podcaster, der auch die ZDF-Sendung „Neo Ragazzi“ moderiert, ist die „Tagesschau“ endgültig Geschichte und will künftig ProSieben schauen. „Ich überlege jetzt, Tagesschau-Hasser zu werden. Ich glaube denen nichts mehr“, sagt er scherzhaft. Sein neues Lieblingsformat sei nun die „ProSieben Newstime“.

Das neue Bühnenprogramm „All you can eat“ von Felix Lobrecht wird ab Januar in der ARD ausgestrahlt und scherzte: „Der Vertrag ist unterschrieben, die können mir nichts mehr.“ „Gemischtes Hack“ liegt nun im Clinch mit der „Tagesschau“ – der Beef ist aber nicht allzu ernst zu nehmen. Die beiden gehen mit dem Diss humorvoll um – das zeigt das komödiantische Potenzial der beiden, weshalb diese bei den Fans mit ihrem Podcast auch so beliebt sind.