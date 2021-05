Game of Thrones: Das macht Sophie Turner alias Sansa Stark heute!

Die Serie ,,Game of Thrones“ wurde zum vollen Erfolg. Das lag zum einen an einer super spannenden Story. Zum anderen aber auch an den schauspielerischen Leistungen einiger Stars. So entpuppte sich Sophie Turner als richtiger Publikumsliebling. Doch was macht sie eigentlich heute?

Die britische Schauspielerin Sophie Turner spielte in ,,Game of Thrones“ Sansa Stark. Als Tochter eines Königs durchlebte sie in den Staffeln gefährliche Abenteuer und atemberaubende Momente, die einem schon manchmal etwas die Luft wegließen oder uns Gänsehaut bekommen lassen. Doch die Serie ist schon seit zwei Jahren vorbei. Was macht sie heute?

Das ist Sophie Turner

Die Schauspielerin wurde am 21. Februar 1996 geboren.

Sophie Turner kommt aus dem britischen Northampton.

Sie lernte an der Kings High School Schauspielerei.

Die Beauty heiratete im Mai 2019 in Las Vegas den Musiker Joe Jonas.

Sie hat eine Tochter namens Willa, welche am 22. Juli 2020 zur Welt gekommen sein soll.

Der große Durchbruch

Das Krasse an der Karriere von Sophie Turner? Sie feierte in der Serie ,,Game of Thrones“ ihr großes Debüt. Da war sie gerade einmal 15 Jahre alt und schaffte direkt ihren großen Durchbruch. Von 2011 bis 2019 war sie dabei. Doch es war in dieser Zeit nicht ihre einzige Rolle. So spielte sie beispielsweise auch in ..X-Men: Apocalypse“ oder auch ,,X-Men: Dark Phoenix“ mit.

Was macht die Schauspielerin heute?

Nachdem sie vor zwei Jahren ihre große Liebe geheiratet und im letzten Jahr direkt gemeinsam mit ihrem Mann Joe Jonas eine kleine Familie gegründet hat, wurde es natürlich etwas ruhiger um sie. Sie zog sich erst einmal zurück und kümmerte sich um das gemeinsame Familienglück. Dennoch konnte sie dann doch nicht so ganz ohne die Schauspielerei. In 2020 spielte sie in ,,Princess Bride“ mit. Im gleichen Jahr bekam sie aber auch noch eine Rolle in der Serie ,,Survive“ in welcher sie bis heute zu sehen ist. Schon gelesen? Game of Thrones: Was macht Emilia Clarke alias Daenerys heute?