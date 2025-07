Für Flug-Nerds: Mit diesen Tricks bekommt man den Koffer schneller am Gepäckband

Es ist eine nervige Angelegenheit, wenn man am Flughafen lange auf seinen Koffer am Gepäckband warten muss. Mit einigen Tricks bekommt man diesen schneller.

Nach einem langen Flug ist es nervig, wenn man gefühlt eine halbe Ewigkeit am Gepäckband auf seinen Koffer warten muss. Denn die Geduldsprobe kann der Urlaubsstimmung bei der Ankunft einen Dämpfer verpassen. Die Schnelligkeit der Ausladung hängt mit einigen Faktoren zusammen. Aber mit Tricks kann man den Vorgang zumindest bei Direktflügen etwas beschleunigen.

Mit diesen Tricks landet der Koffer schneller auf dem Gepäckband

„Zerbrechlich“-Aufkleber am Koffer anbringen

Koffer mit dem Aufkleber „zerbrechlich“ werden behutsamer behandelt. Natürlich sollte dieser in Englisch („Fragile“) angebracht werden. Es ist unwahrscheinlich, dass das Gepäck einen Schaden davonträgt, da dieses vorsichtiger angefasst wird. Und vor allem wird das Gepäck als letztes aufgeladen. Das bedeutet: Am Zielflughafen wird das Gepäck als erstes entladen und läuft vor den anderen Koffern über das Band, wie das Onlineportal Travel and Leisure schreibt.

Koffer ganz spät abgeben

Als einer der Letzten sein Gepäck aufgeben – diesen Trick verrät Flughafenmitarbeiter Thomas Lo Sciuto im Internetportal Quora: „Die Gepäckwagen werden immer von vorne nach hinten beladen, denn vorne muss mehr Gewicht sein, damit die Stabilität beim Fahren gegeben ist. Gibt man erst spät seinen Koffer ab, wird dieser ganz hinten auf den Gepäckwagen geladen, ist dadurch auch zuletzt im Flugzeug und wird am Zielort als erstes ausgeladen. Nach derselben Logik wird der Koffer nun ganz vorne auf den Gepäckwagen verladen.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sein Koffer schneller bekommt, ist demnach sehr hoch. Dieser Trick funktioniert jedoch nicht an allen Flughäfen. „In Frankfurt und an vielen großen Flughäfen gibt es eine Gepäckförderstelle, und es wird kaum noch von Hand beladen. In diesem Fall spielt es keine Rolle, wann das Gepäck aufgegeben wird. Bei einem kleineren Flughafen kann das aber anders gehandhabt werden“, sagt Roy Watson vom Flughafenbetreiber „Fraport“ gegenüber Travelbook.

First Class fliegen

Wenn man beispielsweise nach Mallorca fliegt, gibt es keine First Class. Auf Langstreckenflügen sieht das dagegen ganz anders aus. Wer nämlich dort First Class fliegt, wird auch bei den Koffern bevorzugt behandelt. Aber das geht natürlich ins Geld und ist deutlich teurer, als die „Holzklasse“. Die Koffer von First- und Business Class-Reisenden werden zuerst auf das Gepäckband gelegt. Einige Airlines bieten auch einen Vielflieger-Club – auch mit dem Status bekommt man den Koffer schneller.

Nicht zur Rushhour fliegen

Das hat nur bedingt etwas damit zu tun, ob der Koffer schneller auf dem Gepäckband landet oder nicht. Aber die Zeit, wann man seinen Flug antritt, spielt auch bei der Gepäckausgabe eine entscheidende Rolle. Denn in der Rushhour haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Flughafen viel zu tun – und dann kann es insgesamt länger dauern, bis der Koffer über das Band rollt. Zur Rushhour zählen vor allem die Morgen- und Abendstunden – in der Zeit muss man wahrscheinlich länger auf seinen Koffer warten.