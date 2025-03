Es geht nicht um Talent: Insider packt über geheime Oscar-Regeln aus

Es ist wohl das wichtigste Event für Film­schaffende: Im März werden die Oscars für herausragende Leistungen in der Filmbranche verliehen. Ein Insider packt nun über die geheimen Regeln aus.

51 Filme und 20 Schauspiel­ikonen, doch einen Oscar gibt es in jeder der 23 Kategorien nur einmal zu gewinnen. In der Nacht zum Montag werden in Hollywood die Academy Awards verliehen. Ein Insider packt nun aus – es gehe dabei nicht um Talent.

Hollywood-Insider packt aus: „Es geht um Macht, Geld und Taktik!“

„Ihr glaubt, dass Talent entscheidend ist? Es geht um Macht, Geld und Taktik!“, sagt ein Branchen-Insider in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Zwischen 20 und 30 Millionen Dollar kostet eine PR-Kampagne – Lobbyarbeit wird bereits Monate davor betrieben.

Die Filmstudios schrecken laut der Quelle auch vor Schmutz-Kampagnen nicht zurück. „Negative Presse kann einen Sieg bei den Oscars tatsächlich verhindern“, berichtet der Insider. Auch in diesem Jahr gibt es dazu ein Beispiel: Mit 13 Nominierungen galt „Emilia Pérez“ als Favorit bei den Oscars. Doch negative Schlagzeilen um die Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón überschatten nun den Film. „Ich sehe für sie nach dem Skandal keine Chance mehr auf einen Sieg“, lautet jetzt die knallharte Einschätzung des Hollywood-Insiders.

Und auch Nostalgie ist entscheidend. Denn die Academy besteht zum Großteil aus Männern jenseits der 60 Jahre. Klassische Dramen wie „The Brutalist“ und „Konklave“ hätten demnach hohe Chancen. Schauspieler, die schon lange im Geschäft sind, hätten demnach hohe Chancen. Junge Schauspieler sehen meist in die Röhre – so ging es beispielsweise auch Leonardo DiCaprio. Der Hollywood-Star war oft nominiert, jedoch hat er erst Jahre später den ersten Oscar für „The Revenant – Der Rückkehrer“ erhalten – und das, obwohl er seit über 30 Jahren im Filmgeschäft tätig war.

Wer moderiert die Oscars 2025?

Der Komiker Conan O’Brien tritt die Nachfolge von Jimmy Kimmel an und wird die Oscars in diesem Jahr präsentieren. Bekannt wurde Conan O’Brien als Moderator seiner Late-Night-Shows „Late Night with Conan O’Brien“ und „Tonight Show with Conan O’Brien“ beim TV-Sender NBC. Zudem präsentierte er auch die Show „Conan“ auf dem Sender TBS.

Wo sieht man die Oscar-Verleihung live?

Auch in diesem Jahr wird ProSieben die Oscar-Verleihung zeigen. Der Sender steigt um 23.45 Uhr in die Vorberichterstattung ein – Steven Gätjen wird sich dann wieder vom Red Carpet melden. Um 1 Uhr deutscher Zeit beginnt die Gala. Beim Streamingdienst Joyn gibt es einen Livestream. Und auch Disney+ hat erstmals die Rechte für die Oscars.