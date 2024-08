Elena Miras tobt: Komplette Eskalation! Dschungelcamp spaltet sich in zwei gegnerische Lager

Die Ereignisse überschlagen sich: Das Dschungelcamp spaltet sich in zwei gegnerische Lager. Elena Miras teilt gegen Giulia Siegel aus und macht eine heftige Ansage.

Als Elena Miras erneute Regelverstöße mitbekommt, tobt sie. Nicht zum ersten Mal teilt Giulia Siegel im Dschungelcamp ihre Zigaretten mit anderen. Daraufhin platzt Elena Miras der Kragen und macht der Gruppe eine heftige Ansage. Denn schließlich könnte durch Regelverstöße die ganze Gruppe bestraft werden.

„Es geht mir auch darum: Wir müssen doch die anderen respektieren“, regt sich Elena Miras auf. Denn ihre größte Angst: Die Luxusartikel und damit auch das Kuscheltier ihrer Tochter Aylen abgeben zu müssen. „Bald ist alles weg! (…) Wie kannst du so drauf scheißen und einfach deinen Willen machen?“, meint Elena Miras. Im Dschungeltelefon sagt der Reality-Star weiter: „Ich kann einfach echt nicht verstehen, wie man so egoistisch sein kann wie Giulia Siegel.“

Elena Miras teilt gegen Giulia Siegel aus

Dann macht sie Giulia Siegel direkt eine Ansage: „Wie ihr wisst, haben wir Regeln! (…) Aber können wir uns so treffen, dass wir uns ab jetzt an die Regeln halten? Also wir teilen keine Sachen, Zigaretten leider auch nicht. Weil ihr wisst ja: Wir werden alle bestraft!“ Unterstützung bekommt Elena Miras von Sarah Knappik: „Elena, die ist der Endgegner, da kommst du auch nicht durch. Also ich fand’s richtig gut.“ Auch Mola Adebisi meint: „Der Punkt ist ja, wir können es doch verhindern. (…) Wir können alle Sachen behalten, wenn wir uns einfach an die Regeln halten.“

Einsicht bei Giulia Siegel? Fehlanzeige! „Ich bin bekannt als Raucherin. Ich bin bekannt überall zu rauchen. Und dass uns alle Sachen weggenommen werden, ist in jeder Staffel immer das Gleiche!“, so das ehemalige Model. Die Kritik kann sie nicht nachvollziehen: „Warum wird nicht jeder andere einzeln auch nochmal angesprochen, der die Regeln nicht einhält? Es geht immer wieder nur auf mich!“

Georgina Fleur heult wegen Disharmonie im Camp

Das Dschungelcamp hat sich in zwei Lager geteilt – Hanka Rackwitz und Giulia Siegel kämpfen gegen den Rest. Tränen gab es übrigens auch: Georgina Fleur heult, weil ihr die Disharmonie im Camp zu schaffen macht. Unterdessen musste Neu-Teamchef Thorsten gemeinsam mit „Maschine Elena“ zur Dschungelprüfung antreten. An der „Verzwei-Felswand“ muss Elena ihre Höhenangst überwinden, während Thorsten die Schlangen zu Kopf steigen.

Die Folge ist bereits bei RTL+ online und läuft am Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL.