Es gibt unzählige Fetische – einige sind ziemlich schräg, andere dagegen sind schon längst kein Tabu-Thema. Dazu zählen definitiv auch Füße, denn immer mehr Jungs stehen darauf. Nicht nur im Schlafszimme, sondern auch in Hollywood-Streifen wird der Fetisch mittlerweile thematisiert.

Einige Menschen sind von Füßen total angeekelt, andere stehen total drauf – aber was steckt eigentlich hinter dem Fetisch? Besonders Jungs haben eine sexuelle Vorliebe für Füße – bei Mädels ist der Fetisch eher weniger verbreitet. Der Fußfetisch ist vielfältig – Zehen lutschen, an den Füßen lecken oder einfach daran riechen. Beim „Footjob“ werden mit den Füßen auch sexuelle Handlungen vorgenommen.

Sogar in Hollywood-Streifen spielt der Fußfetisch eine Rolle

Immer mehr Hollywood-Streifen thematisieren auch den Fetisch. Bestimmt kannst du dich an die Szene erinnern, als Salma Hayek in „From Dusk till Dawn“ auf dem Tisch tanzt, während Quentin Tarentino ihr Schnaps von den Füßen leckt. Einige Jungs geraden schon beim Anblick eines Fußes in Ekstase und werden dadurch erregt. Der Fantasie sind beim Fußfetisch jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Doch was kann man eigentlich alles genau mit Füßen machen? Und was törnt Jungs besonders aus?

So kannst du deinen Fuß-Fetisch ausleben

Fuß-Selfies: Lass dir einfach ein Bild von Füßen deines/r Partner/in schicken. Und natürlich kannst du auch ein sexy Foot-Pic von dir senden.

Fußmassagen: Wenn dein Partner einen Fußfetisch hast, wird er dir gerne deine Treter massieren. Du kannst entspannen und er kann gleichzeitig seinen Fetisch ausleben.

Du willst die Füße deiner Partnerin küssen? Ja, dann mach doch! Das kann gleichzeitig ein Vorspiel auf das Liebesspiel sein…

Safer-Sex: Egal, wie du deinen Fußfetisch auslebst – er ist in jedem Fall safe! Denn bei Füßen kannst du dich im Gegensatz zu vielen anderen Sexpraktiken mit keinen Krankheiten anstecken.

Footjob: Bei Fuß-Liebhabern sind nicht nur Füße lecken oder daran riechen beliebt, sondern auch der Footjob! Mit den Füßen kann der Penis oder die Vagina stimuliert werden.