Du stehst auf Füße? So kannst du deinen Fetisch ausleben!

Es gibt unzählige Fetische, die uns beim Sex erregen – immer mehr Jungs stehen auch auf Füße. Die Vorliebe ist schon lange kein Tabuthema mehr – nicht nur in den Schlafzimmern, sondern auch in Hollywood-Streifen wird der Fetisch immer wieder thematisiert.

Einige Menschen sind von Füßen total angeekelt, andere stehen total drauf – aber was steckt eigentlich hinter dem Fetisch? Besonders Jungs haben eine sexuelle Vorliebe für Füße – bei Mädels ist der Fetisch eher weniger verbreitet. Der Fußfetisch ist vielfältig – Zehen lutschen, an den Füßen lecken oder einfach daran riechen. Beim „Footjob“ werden mit den Füßen auch sexuelle Handlungen vorgenommen.

Sogar in Hollywood-Streifen spielt der Fußfetisch eine Rolle

Immer mehr Hollywood-Streifen thematisieren auch den Fetisch. Bestimmt kannst du dich an die Szene erinnern, als Salma Hayek in „From Dusk till Dawn“ auf dem Tisch tanzt, während Quentin Tarentino ihr Schnaps von den Füßen leckt. Einige Jungs geraden schon beim Anblick eines Fußes in Ekstase und werden dadurch erregt. Der Fantasie sind beim Fußfetisch jedenfalls keine Grenzen gesetzt. Doch was kann man eigentlich alles genau mit Füßen machen? Und was törnt Jungs besonders aus?

So kannst du deinen Fuß-Fetisch ausleben