DSDS-Aus: RTL geht juristisch gegen Michael Wendler vor!

Michael Wendler hat seinen Job als Juror bei “Deutschland sucht den Superstar” überraschend gekündigt. Der Sender bestätigte, dass der Sänger nicht länger Teil der Jury sein wird. Die Castingshow befindet sich derzeit mitten in der Produktion – RTL prüft nun auch rechtliche Schritte gegen Michael Wendler.

Michael Wendler ist nicht länger Teil der Jury von “Deutschland sucht den Superstar”. RTL bestätigte am Donnerstagabend das Aus für den Sänger, nachdem Michael Wendler auf seinem Instagram-Kanal verkündete, dass er mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der Show als DSDS-Juror ausscheiden wird. Als Begründung erhebt er verschwörerische Anschuldigungen gegen die Bundesregierung im Umgang mit der Corona-Pandemie und beschuldigt alle Fernsehsender, inklusive RTL, sich mitschuldig zu machen, gleichgeschaltet und politisch gesteuert zu sein.

RTL-Boss meldet sich zu Wort

Nun hat sich auch der RTL-Chef zu Wort gemeldet. “Wir befinden uns derzeit mitten in der Produktion der aktuellen Staffel von DSDS und besprechen auch das Thema Jury. Fest steht, dass wir drei tolle Juroren haben. Wir lassen uns eine erfolgreiche Show, die Millionen Menschen gerne sehen, sicher nicht von einem Verschwörungstheoretiker vermiesen oder generell vorschreiben, wie und was wir senden”, sagt Senderboss Jörg Graf in einem Statement.

Live-Hochzeit wird nicht stattfinden

Die Live-Hochzeit findet definitiv nicht bei RTL statt, so der Sender weiter. Das Jury-Aus könnte auch noch rechtliche Konsequenzen gegen Michael Wendler nach sich ziehen. “Michael Wendler hat eigenständig und ohne Rücksprache unseren Vertrag gekündigt und verunglimpft RTL. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel prüfen und ausschöpfen. Außerdem werden wir uns in den nächsten Wochen journalistisch dem Phänomen Verschwörungstheorien vermehrt im RTL-Programm widmen. Der aktuelle Fall zeigt erneut, dass die Unterhaltungsindustrie besonders anfällig zu sein scheint. Gerade weil wir mit unseren Angeboten sehr viele Menschen erreichen, tragen wir eine besondere Verantwortung und wollen mit Fakten zur Aufklärung beitragen”, so Jörg Graf. Schon gelesen? Wendler-Eklat: So reagiert Laura Müller auf sein Instagram-Video!